“Berreta y mamarracho”: la guerra de Moria Casán y Yanina Latorre

La semana pasada cobró mucha fuerza el rumor de que Moria Casán tendría un pie afuera del Bailando por un sueño. Esta versión fue dada a conocer por Yanina Latorre, derivando en un intenso cruce. Así, en Los Angeles de la Mañana, la panelista dijo que la diva estaba “enajenada” luego de enterarse de que podría no formar parte de la temporada 2018 del certamen. “Yarará la tilinga lo único que tiene en la puntita de su lengüita, que no sirve ni para succionar, es el venenito que ella misma traga”, contestó sin dudarlo Casán vía Twitter, tildando a Yanina de “twittera berreta y operadora mamarracho”. Y ayer el intercambio continuó con Latorre mostrando en vivo un audio que le había enviado Moria. “Vos querés meter que me sacan del jurado y que yo estoy enojada después de 10 años. Acá no es cuestión de quién la tiene más larga, es cuestión de la verdad”, expresaba la diva. Casán también acusaba a la panelista de “discriminar a las mujeres por la edad” y la tildó de “ridícula” y “mamarracha”.