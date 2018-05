Argentina tiene a sus 23 jugadores que irán por la gloria

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, anunció este mediodía la lista de 23 jugadores que buscarán hacer historia en el Mundial de Rusia 2018, con la confirmación de las sorpresas del defensor Cristian Ansaldi y el mediocampista Maximiliano Meza, a menos de un mes del debut ante Islandia por el Grupo D.

Ante una repleta sala de conferencias del predio “Julio Grondona” de Ezeiza, Sampaoli inició su contacto con los medios leyendo nombre y apellido de cada uno de los convocados para la cita mundialistas.

Igualmente, como el plazo para entregar la nómina ante FIFA vence el próximo 4 de junio, puede haber modificaciones ante cualquier eventualidad en esta lista e incluso podrían ser convocados jugadores que no estuvieron dentro de los 35 iniciales.

El zurdo de Casilda sorprendió con Ansaldi, lateral de Torino de Italia, y Meza, volante de Independiente, y a la vez con las exclusiones de Icardi, goleador de Inter de Italia, y Centurión, figura de Racing Club.

Otros de los datos importantes es que Sampaoli incluyó en la nómina a tres futbolistas que no están al 100 por ciento en lo físico: Gabriel Mercado, marcador de punta de Sevilla de España; Lucas Biglia, volante de Milan de Italia; y Sergio Agüero, atacante de Manchester City de Inglaterra.

"Me hago cargo de la decisión que tomé", enfatizó el entrenador, quien deberá entregarle la nómina definitiva a la FIFA el próximo 4 de junio.

Ansaldi, quien vistió los colores del seleccionado argentino cuando Gerardo Martino era el técnico, se ganó un lugar en la lista ante la lesión en la cintura de Mercado, pero también porque puede jugar tanto de lateral derecho como izquierdo.

Meza, por su parte, mostró un buen nivel en el amistoso ante España (derrota por 6-1 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid) y, aparentemente, eso fue determinante para figurar entre los 23.

La inclusión de Meza significó a la vez la exclusión de Centurión, quien parecía tener el boleto asegurado para estar en la Copa del Mundo por el gran semestre que tuvo en Racing.

En tanto, Icardi, el máximo goleador de la Liga de Italia con 29 goles, tampoco estará en Rusia 2018, pese a que el "Kun" Agüero se recupera de la lesión en la rodilla izquierda.

Las prácticas oficiales comenzarán mañana desde las 10.30 y se extenderán durante toda la semana en el predio de la AFA en Ezeiza; el próximo martes 29 será la despedida del público argentino con el amistoso ante Haití en La Bombonera y dos días más tarde la delegación se concentrará en Barcelona.

El 9 de junio se disputará el último amistoso con Israel, en ese país, y el domingo 10 está previsto el arribo a Rusia, seis días antes del debut ante Islandia en Moscú, desde las 10.30 de Argentina, por el Grupo D.

Croacia será el segundo rival, el jueves 21 a las 15 en Nizhny Novgorod, y Nigeria el último el jueves 26 desde las 15 en San Petersburgo.

La lista final es la

siguiente:

Arqueros: Sergio Romero, Wilfredo Caballero y Franco Armani.

Defensores: Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Federico Fazio, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Gabriel Mercado, Cristian Ansaldi y Eduardo Salvio.

Volantes: Javier Mascherano, Éver Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Ángel Di María, Lucas Biglia, Maximiliano Meza y PauloDybala.

Delanteros: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, y Cristian Pavón.