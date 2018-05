El DT admitió por primer vez que son “candidatos”

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, no esquivó la presión que los hinchas le imponen al equipo albiceleste de cara al próximo Mundial de Rusia 2018 y admitió, por primera vez, que sus dirigidos son “candidatos” para el título.

“Mi candidato es Argentina, como hincha lo que generan estos jugadores me hace pensar eso, porque se va a generar algo muy bueno. Nosotros estamos obligados a conmover a todo un país. Ojalá que lo podamos hacer de la forma que queremos”, remarcó en conferencia de prensa en el predio “Julio Grondona” de Ezeiza.

“El objetivo es que si potenciamos las características individuales de este grupo me ilusiona que Argentina pueda hacer un gran Mundial. Los imponderables definen mucho en una competencia así. Tenemos un argumento bastante claro, que tiene que ver con el juego. Si nos animamos a jugar, vamos a ser complejos para cualquiera”, amplió el DT.

“Necesito un equipo que no tenga miedo a jugar la competencia. Vamos a apostar a la cultura del juego. La idea mía es lograr una Argentina que aproveche las capacidades de los jugadores que están citados. Me siento muy representado por los convocados”, expresó.