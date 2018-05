El Grupo de Lima, EE.UU., Canadá y la Unión Europea desconocen el resultado

El Frente Amplio Venezuela Libre, el opositor disidente Henri Falcón y el candidato evangélico Javier Bertucci exigieron la repetición de las elecciones presidenciales tras el polémico triunfo de Nicolás Maduro, en la jornada dominical marcada por los centros electorales vacíos, la compra de votos y el "fraude" electoral. Por primera vez en muchos meses, los distintos actores internos coincidieron con el Grupo de Lima (15 países de América latina), EE.UU., Canadá y la Unión Europea, quienes desde el primer momento apostaron por no reconocer unas elecciones sin condiciones democráticas.

Y así fue. El Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que solo confían uno de cada cuatro venezolanos, anunció que el candidato revolucionario Nicolás Maduro obtuvo 5.823.700 votos (67,7%), frente a 1.820.552 del opositor disidente Henri Falcón y 925.042 de Bertucci. Un proceso electoral marcado por la abstención, ya que el nivel de participación sólo alcanzó el 48%, frente a la media del 79% en los últimos comicios.

"Ha triunfado la paz y la democracia en esta jornada histórica de la patria. Celebramos junto al pueblo este nuevo comienzo para conducir la Patria a la prosperidad definitiva", festejó Maduro desde el balcón del pueblo del Palacio de Miraflores, pese a que se ha quedado a más de cuatro millones de votos de la barrera de 10 millones que el mismo se marcó. Un total de votos que no llega al 29% del censo, lo que le obligó a anunciar que no habrá más elecciones en los dos próximos años.

Más que por un triunfo que todos esperaban, la jornada electoral pasará a la Historia por la "rebelión de las calles vacías", como la bautizó el Frente Amplio, que agrupa a la opositora Unidad Democrática, la Iglesia Católica, chavistas disidentes, el Movimiento Estudiantil y grupos civiles y sindicales.

"El proceso carece de legitimidad, lo desconocemos. Asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, hay que hacer nuevas elecciones", dijo el candidato Falcón, que se desmarcó hace meses de la opositora Unidad Democrática para finalmente reconocer los motivos que llevaron a todo el Frente Amplio a apostar por la abstención. Los datos del CNE no convencieron a casi nadie, después de una jornada marcada por los centros electorales vacíos y por las abusos estatales, ignorados siempre por el poder electoral. Hasta Luis Emilio Rondón, el único rector no chavista del CNE, aprovechó para salir a la palestra para denunciar también que "desafortunadamente todos fuimos testigos de una jornada marcada por los incumplimientos de los acuerdos electorales".

Rechazo internacional

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y una docena de países latinoamericanos sostienen que la elección no es justa ni transparente y acusan a Maduro de socavar la democracia. El presidente reiteró ayer que le "resbala" que le digan "dictador".

Casi todo el círculo del gobernante está sancionado por la UE y Washington, que recién sumó al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, a su lista de 70 autoridades venezolanas sancionadas.

En la jornada, altos funcionarios estadounidenses como el secretario y subsecretario de Estado, Mike Pompeo y John Sullivan, respectivamente, ratificaron que desconocerán el resultado de las elecciones.