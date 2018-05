El Municipio liberará la costa de Paso de la Patria, pero “tras analizar caso por caso”

Por unanimidad, los concejales de Paso de la Patria aprobaron una ordenanza que tiene como objetivo liberar la totalidad de la costa de la Villa Turística, porque en muchos lugares habría cercos que impedirían el acceso público fijado por la legislación. El Jefe comunal Guillermo Osnaghi afirmó a El Litoral que está de acuerdo con la medida aunque aclaró que iniciarán un proceso para analizar “caso por caso” y en base a ello determinar qué cerramientos deben ser eliminados.

“Como intendente debo trabajar para preservar los derechos de todos los pobladores. Por ello, el miércoles voy a recibir a los vecinos que firmaron una nota solicitando la liberación de la costa”, contó el titular del Ejecutivo. Al mismo tiempo aclaró que “esto no significa que inmediatamente vamos a comenzar a sacar los cercos”.

Es que, indicó “también se debe respetar la propiedad privada y como Munucipio no podemos actuar sin tomar los recaudos legales correspondientes”.

Por ello, “primero vamos a solicitar al Icaa que señalice a lo largo de toda la costa, la cota que fue fijada en el 2006. Allí, quedará en evidencia, dependiendo el terreno, si un propietario está o no respetando la línea de ribera”, explicó Osnaghi a este diario. Y una vez que se determine quiénes y cuántos son los metros que cercaron sin el correspondiente aval legal, “recién estaremos en condiciones como Municipio de ir a retirar aquellos alambrados o cerramientos que estén fuera de lo permitido por las leyes”, aseveró el Jefe comunal. En este contexto, insistió “no será un tema sencillo de resolver porque tenemos 12 kilómetros de costa y hay que analizar caso por caso. No son todas iguales las situaciones”. “Pero por supuesto que el Municipio de Paso de la Patria siempre buscará proteger aquellos espacios públicos para que pobladores y turistas puedan disfrutarlo”, concluyó Osnaghi.