Los desafectados

Mauro Icardi, Nahuel Guzmán, Ricardo Centurión, Enzo Pérez y Lautaro Martínez, además de otros siete jugadores, no irán al Mundial de fútbol Rusia 2018, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio, según lo determinó ayer el entrenador Jorge Sampaoli.

Si bien es cierto que Icardi no conformó desde lo futbolístico en los minutos que tuvo en las Eliminatorias Sudamericanas, también lo es que nunca encajó en el plantel liderado por Lionel Messi.

El entrenador oriundo de Casilda lo descartó, ya que no sólo busca la armonía futbolística sino también la grupal.

Basado en esto fue rara la exclusión de Guzmán, arquero de Tigres de México, que pese a no haber atajado ni un solo minuto, estuvo en todas las convocatorias de la era Sampaoli.

Otra de las sorpresas fue la exclusión de Enzo Pérez. El volante de River Plate cumplió en la selección, pero no lució de la misma manera últimamente en su club.

Los casos de los delanteros de Racing Club, Ricardo Centurión y Lautaro Martínez, quizá son los que más controversia generan.

La frescura, juventud, juego y fútbol de los jugadores académicos no terminaron de seducir a Sampaoli. Centurión parecía una fija hasta el domingo, pese a que nunca fue convocado; en tanto Lautaro perdió terreno por lo que mostró en la gira por Europa, aunque más por lo que hizo en los entrenamientos.

Los otros siete desafectados por el técnico fueron Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Leandro Paredes, Diego Perotti, Pablo Pérez, Guido Pizarro y Rodrigo Battaglia.