Naiara Awada y un fuerte insulto contra Mauricio Macri

No es ninguna novedad: Naiara Awada, la mediática sobrina de Mauricio Macri, siempre cuestionó las políticas del gobierno de su tío. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas, no tiene comparación alguna con las anteriores declaraciones de la joven.

Es que la actriz y bailarina, hija del actor Alejandro Awada y, por ende, sobrina directa de la Primera Dama, Juliana, fue invitada este sábado a Implacables (sábados y domingos por El Nueve, a las 20) para hablar de su nuevo emprendimiento textil: su propia marca de ropa Nai Black.

Pero sucede que la también participante del Bailando 2017, quien ya expresó sus ganas de volver a la pista de ShowMatch (El Trece), sorprendió a todos los televidentes del ciclo conducido por Susana Roccasalvo al insultar frente a las cámaras al Presidente.

El hecho en sí mismo se dio durante una publicidad no tradicional (PNT) y duró apenas unos segundos. Y, vale decir, el llamativo gesto de Naiara, quien apoyó sus manos al costado de su boca como queriendo expresar un grito, pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando Roccasalvo le preguntó a su invitada si ella hacía las compras y ella le respondió: “Sí, la acompaño a mi madre”. “¿Y cuidás la economía?”, repreguntó la conductora de El Nueve, que estaba por promocionar una red de ahorro y por eso le hizo esa consulta. Nai contestó: “Sí, con lo caras que están las cosas, escuchame...”. Luego, mientras la periodista terminaba el diálogo para continuar con la publicidad, la sobrina de Juliana Awada gritó mirando a cámara: “¡¡¡Mauricio!!!”. Y luego, para sorpresa de todos, agregó haciendo mímica: “...la puta que te parió”.

Cabe destacar que en los últimos días, la joven ya había manifestado su descontento con la situación actual del país a través de Twitter y, según pareció, también su enojo con parte de su familia.