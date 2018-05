Recibirán a los ex combatientes correntinos tras su visita a las islas

Los 20 ex combatientes correntinos que viajaron la semana pasada a las islas Malvinas arribarán esta tarde a la ciudad, luego de haberse postergado su regreso por cuestiones meteorológicas. El grupo participará a las 19 de un recibimiento en Casa de Gobierno, en donde darán también una conferencia de prensa para comentar acerca de la travesía que involucró a ex soldados de casi todas las localidades.

La delegación aterrizó el domingo por la tarde en la ciudad de Río Gallegos en un vuelo prorrogado, y estuvieron todo el lunes, según había contado a El Litoral el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Corrientes, y titular del organismo provincial del área, José Galván. Hoy a las 9 partirán hacia la ciudad de Buenos Aires, y sobre el mediodía abordarán un avión hasta Resistencia, Chaco, para estar cerca de las 18.30 en Corrientes.

Así, aproximadamente a las 19 serán recibidos por el gobernador Gustavo Valdés y hablarán con la prensa.