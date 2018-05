Toviggino no dio por caída la reestructuración del ascenso

En una extensa entrevista al colega Santiago Dezio, reproducida por Ascenso del Interior, el presidente del Consejo Federal y secretario ejecutivo de la presidencia de la AFA, Pablo Toviggino, se refirió al proyecto de reestructuración de la B Nacional, así como al torneo Federal A, entre otros temas.

“De la B Nacional venimos diciendo hace mucho que es un torneo inviable, tanto en lo económico como en lo deportivo. El proyecto (de reestructuración) lo tiene la Comisión de Torneos de AFA y lo está evaluando. Para nada está descartada y para nada hay que dejarla de lado”, apreció Toviggino.

El “ladero” de Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA, agregó que “si bien es cierto que (el proyecto) lo debe aprobar el Comité Ejecutivo y seguramente en los próximos días no tendremos reunión por el Mundial, esto no significa que no se pueda seguir trabajando y que en una reunión posterior se lo apruebe. Lo que es cierto es que la actual B Nacional es inviable y que estamos trabajando arduamente para encontrar un formato que reestructure esta B Nacional”.

Argumentando que el torneo de la segunda categoría de la AFA tiene una división directa (clubes directa o indirectamente afiliados que en caso de ascenso y descenso provienen o van a certámenes distintos, colegiatura arbitral diferente, etc.) Toviggino propone que haya también una diferencia deportiva.

En tal sentido se refiere a la división del campeonato en dos zonas: Metropolitana e Interior con un techo de 20 equipos por zona. “Se trabajó y se trabaja en esa línea. Hay en la Comisión de Torneos un proyecto con todo esto y cuando terminen de plasmarlo en un papel será analizado por el Comité Ejecutivo. Esto puede darse en el próximo Comité o puede darse la próxima temporada”, indicó.

“Por supuesto todo depende de cuánto se pueda acercar la cantidad de equipos a la parte económica que también es un tema difícil de tratar y resolver porque si hay más equipos, tendría que haber más dinero y se está trabajando para ello”, aclaró.

El titular del Consejo Federal expresó que se necesita un consenso del 80% de los clubes para llevarlo adelante, y que muchos ya están entendiendo que si continúa el sistema actual de 25 equipos y seis descensos por dos temporadas más van hacia su propia extinción.

En caso de que se aprueben los cambios que la misma AFA fogonea junto con los clubes de Buenos Aires, tendrán que completarse cupos de equipos en las dos zonas de la B Nacional. Al respecto, Toviggino se negó a hablar de “invitaciones”.

“Si se genera una reestructuración y se incorporan nuevos equipos de ambas categorías serán los mejores clasificados en el último torneo. No hablamos de una invitación, hablamos de una parte netamente deportiva”, justificó.

Federal A

Otro tanto sucedería con la reestructuración del Torneo Federal A. “Se entiende que si reducen la cantidad de equipos, deberían aumentar la cantidad de ingresos, ya que si hay menos clubes, se van a tener que trasladar más (…) debemos aumentar los ingresos y generar nuevos recursos”, abogó.

“Si decidimos mantener o aumentar la cantidad de equipos, obviamente que los viajes se reducen y se reducirán los gastos. Esta es una discusión que debe dar la mesa del Federal A y es una decisión netamente económica. Personalmente he dado mi opinión y creo que lo mejor sería tener un torneo de 30/32 equipos”, opinó.

Si la reestructuración no llega a darse, el próximo Federal A va a contar con 36 equipos y el formato se mantendría.

“Creo que el sistema que ha sido utilizado en los últimos años con fases de grupos, revalidas y pentagonal es el que mejor le ha sentado a la categoría. Seguiríamos con ese, pero por supuesto habrá que reunirse con la mesa de la categoría y definir la fecha de inicio, que obviamente tendrá que ver con el Mundial y con esta reestructuración, pero teniendo el formato definido, la fecha de comienzo es casi una cuestión secundaria”, manifestó finalmente Toviggino.