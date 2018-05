Vidal al frente del pedido para que empresarios no trasladen a precios la suba del dólar

Luego de varias semanas complejas en materia cambiaria, el Gobierno busca un cambio de rumbo en lo que a expectativas económicas se refiere. Por lo pronto, María Eugenia Vidal se colocó como mascarón de proa para que la suba del dólar no llegue a las góndolas y por ende no le sume presión a la inflación de los próximos meses. Al participar de un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio estadounidense, la mandataria bonaerense reclamó a los empresarios no "trasladar a los precios costos innecesarios". "Para que la pobreza no crezca tenemos que trabajar en la inflación, que es la principal enemiga de la pobreza. Frente a estos cambios (en el dólar) es importante que en los productos donde el cambio del valor del dólar no afecta a la estructura de costos, ni se traslade a los precios", resaltó Vidal.

Sus dichos llegaron luego que la propia mandataria indicara el domingo que "todavía tenemos que dar una pelea muy dura contra la inflación". En ese contexto, Vidal señaló que "hay productos que están aumentando que no tienen componentes importados".