Fortalecen los controles de las habilitaciones comerciales en la ciudad

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) procedió este lunes a la clausura preventiva de un local comercial ubicado por la calle Bonastre entre Quijano y Peatonal, en la zona de las 19 Viviendas, por incumplimientos a las normativas de habilitación vigentes. El negocio obstaculiza la vía pública, ya que está emplazado sobre la propia vereda, al tiempo que corta absolutamente el tránsito en la calle peatonal contigua, dado que tiene un camión instalado en medio de la vía.

Esta acción se produce en el marco de un fortalecimiento de los controles de parte del Ejecutivo municipal, a través de los órganos competentes, en pos de brindar igualdad de condiciones para todos los contribuyentes.

En este caso puntual, el propietario había recibido las intimaciones correspondientes el 1 de febrero, pasó el tiempo y no se acercó a las oficinas de la ACOR. Consecuentemente, se procedió a la clausura preventiva por un lapso de cinco días, en los que el comerciante cuenta con la posibilidad de acercarse a regularizar su situación.

“Esta frutería está emplazada una parte en una vivienda y otra en la vía pública. Se intimó al comerciante por un tiempo prudencial para que pueda regularizar su situación; al hacer caso omiso a esto, nos obligó a realizar la clausura del local”, explicó el subsecretario de Comercio de la Municipalidad, Valdemar Valtier. “El área de Fiscalizaciones de la ACOR ya había intimado al comercio en el mes de febrero, sin respuesta hasta ahora, con el agravante de todo lo que genera para los vecinos la obstrucción de la vía pública, como problemas de tránsito por los chicos que tienen que bajar a la calle porque no pueden pasar por la vereda debido a la estructura montada en el lugar”, especificó el funcionario.

En ese marco, reiteró que tanto este comerciante como todos aquellos que actualmente no cumplan con las normas, tienen todas las posibilidades de encuadrarse en el marco legal, acudiendo a la sede de la ACOR. “Si quienes están al frente de este comercio quieren encuadrarse en lo establecido por las ordenanzas y resoluciones vigentes, deben acercarse al edificio de ACOR, ubicado en avenida La Paz 2440”, sostuvo.



POR UNA COMPETENCIA LEAL

En torno a los incesantes incumplimientos y el caso omiso de parte del comerciante en cuestión a las intimaciones, también desde la Municipalidad se constató que los propios vecinos del lugar realizaron quejas por la ocupación ilegítima del espacio público de la frutería. Asimismo, otros comerciantes manifestaron su malestar debido a que, al cumplir ellos con las normativas, veían una situación de competencia desleal de parte de quienes no lo hacen. “Lo importante de este operativo es que ante los reclamos de la ciudadanía que nos viene realizando puntualmente sobre avances en la vía pública por parte de vecinos y comerciantes, nosotros estamos procediendo porque, además, representa un caso de competencia desleal, ya que este comercio no tenía habilitación”, dijo Valtier.

“Invitamos a los vecinos a que hagan sus denuncias, ya sea a la línea gratuita (0800-5555-6864) como a quienes se acerquen a nuestras oficinas, que está abierta al público para cualquier duda o consulta”, insistió el subsecretario.

“A aquellos comerciantes que se estén iniciando en la actividad les recomiendo acercarse a los boxes de la ACOR, donde tenemos personal que le pueden informar acerca de los requisitos necesarios para proceder a la apertura del negocio, así como para aquellos que ya se encuentran trabajando y quieren regularizar su situación”, instó el subsecretario de Comercio. Finalmente, resaltó que “para cualquier consulta o duda, los interesados pueden llamar al teléfono fijo 4437477”.