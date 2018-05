Ex combatiente: "Molesta que se difunda un casamiento real y se olviden de Malvinas"

"Nuestro desafío es que la Bandera Argentina vuelva a flamear en Malvinas, eso no lo negociamos, y no vamos a parar hasta lograrlo", afirmó Ángel Esteban Flores, ex combatiente correntino de Malvinas, que días atrás visitó las islas y ayer fue recibido por el gobernador, Gustavo Valdés.

En cuanto a su viaje a las Malvinas después de 36 años, Flores indicó que tenían "un dolor interno, y a partir de ahora nos sentimos liberados, siguen estando los sentimientos y se han potenciado”. “En Malvinas subimos a los montes donde peleamos, y vimos que realmente nuestro trabajo allá fue arduo, porque éramos jóvenes, revalorizamos y potenciamos lo que vivimos", sostuvo en diálogo con Radio Dos.

Además se refirió a los sentimientos que tiene al saber que el mismo día que ellos estaban en Malvinas, la televisión argentina transmitía la boda de un príncipe inglés: “Entiendo que es parte de la desmalvinización que existe en este momento". "Nos molesta que en Argentina se priorice a cosas que no nos afectan; hoy es mas importante una boda real que nuestra historia misma", remarcó.