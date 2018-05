Buenas noticias para la Argentina: los chinos duplicarán el consumo de carne

Las ventas de carne argentina hacia China no paran de crecer año tras año, representando en la actualidad casi el 50% del volumen exportado. No obstante, en el marco de un producto que busca posicionarse como premium en un mercado en el que aún es poco conocido, las noticia no podían ser más alentadoras. Es que en la segunda jornada de la febril Sial China 2018, mientras las 27 empresas que acompañan al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) trabajaban a destajo, la consultora internacional Agribusiness presentó en el Pabellón Argentine Beef los resultados preliminares de un profundo estudio de mercado que se encuentra realizando en China y Hong Kong y que finalizará en julio de este año.

Según este trabajo, encargado por el Instituto, la gran noticia es que los chinos pasarán de 4 kilos de consumo de carne vacuna por año a 8 kilos en 2027. No es un dato menor, dado que se trata de un mercado de más de 1.300 millones de habitantes que no se autoabastece.

El objetivo del estudio, según comentó Mario Ravettino, vicepresidente del Ipcva, es “obtener una buena caracterización de un mercado muy complejo, con una certera radiografía de la estructura que nos permita identificar la demanda de carne, analizar la distribución, conocer el consumo doméstico e identificar las nuevas tendencias”.

A partir de la culminación del trabajo, según anticipó Ravettino, se desarrollará un plan estratégico para el posicionamiento de la carne argentina en las principales ciudades de China y los segmentos clave del mercado.

Algunos resultados

Según explicaron los especialistas de la consultora -con más de 20 años de experiencia en China-, es que la tendencia indica que la clase media de ese país es la que más rápido crece a nivel mundial y eso mismo hace que cambien las tendencias de la alimentación y que los ciudadanos demanden cada vez más carne vacuna y de mejor calidad, previéndose que para 2027 el consumo alcanzará los 8 kilos per cápita.

El mercado chino es muy complejo dado que coexisten sistemas de comercialización tradicionales con la creciente venta en grandes supermercados y el comercio electrónico, al tiempo que presenta diferencias culturales y gastronómicas muy mercadas en las diferentes regiones del país.

Actualmente, según los especialistas, la carne vacuna comienza a ser vista como proteína de muy alto valor en un mercado dominado por el consumo de cerdo.

Muy diferente es Hong Kong, una plaza mucho más sofisticada, que desde hace años demanda cortes de alto valor.

Primeras acciones

En el contexto de la presentación de estos primeros pasos para el posicionamiento en el mercado chino, y aprovechando la realización de la Sial, el Ipcva puso en marcha algunas acciones de marketing y publicidad en Shanghái, con pauta en redes sociales y vía pública ubicada en sectores estratégicos de la ciudad más populosa de China.

Es así como, por ejemplo, en el nutrido evento para importadores que realizó el instituto al cierre de la segunda jornada de la feria, los empresarios -chinos y argentinos- pudieron admirar la gigantesca publicidad de la carne argentina en la Torre Aurora de la costanera de Shanghái, por donde diariamente circulan más de 850.000 personas.

Además, el argentine beef también está presente en buses, minibuses de la calle peatonal, y otras zonas de alto tránsito por las que circulan millones de transeúntes cada día.