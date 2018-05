Descartan habilitar a Guerrero

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, descartó este martes indultar a Paolo Guerrero luego de haberlo recibido en Zúrich para tratar la sanción por doping que le impide jugar el Mundial de Rusia.

Guerrero y el presidente de la Federación Peruana, Edwin Oviedo, se reunieron este martes por la mañana con Infantino en la sede de la Fifa en Zúrich, y albergaban cierta esperanza de que el delantero recibiera una amnistía por parte del máximo dirigente del fútbol mundial. “Gianni Infantino expresó su profunda comprensión ante la decepción de Guerrero por no poder ser parte del equipo peruano que disputará la Copa Mundial 2018”, señaló a la agencia DPA un portavoz.

Pero agregó: “Sin embargo, el presidente de la Fifa también dejó en claro que la sanción ha sido impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego de una apelación presentada contra la decisión de un órgano judicial independiente de la Fifa”, añadió.

Guerrero, del Flamengo, dio positivo en octubre de 2017 en un control antidoping tras el partido ante Argentina por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia.

Fue sancionado con un año de suspensión y después se bajó la pena a seis meses.

Sin embargo, la Corte Arbitral del Deporte (CAS) amplió de seis a 14 meses la suspensión a Guerrero, lo que implicaba que no podía estar en la cita mundialista de junio y julio en Rusia.

El castigo por “negligencia” fue ampliado a pedido de la Agencia Mundial Antidoping pese al reconocimiento, tras la profundización de los análisis, de que Paolo no consumió drogas en forma deliberada ni sacó provecho deportivo de una sustancia prohibida. Capitán de la Selección de Perú, Guerrero, de 34 años, es goleador histórico, líder y mayor ídolo de su país.