Gobierno inició ronda de reuniones con empresarios por los aumentos de precios

La devaluación de cerca del 20% del peso frente al dólar ya comenzó a sentirse en las góndolas. Las grandes marcas y los supermercados remarcaron sus precios en sintonía con la suba de la divisa estadounidense y puso en alerta al Gobierno, que ahora los citó para discutir ese traslado sobre el valor de alimentos, bebidas y demás productos.

La primera estocada la dio la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien pidió una “gran contribución” a los empresarios para que “no trasladen aumentos que no sean necesarios” a productos que no están impactados por el alza de la cotización del dólar. Ahora, la Secretaría de Comercio empezó a recibir a referentes del sector para discutir esa cuestión. Las reuniones no serán grupales sino individuales, cerradas, y participarán representantes de las principales empresas de consumo masivo. El Gobierno les pedirá “responsabilidad” en la definición de los precios y pretende analizar alternativas para que la devaluación tenga el menor impacto posible en el bolsillo de los consumidores.