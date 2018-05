Jey Mammon indignado con el programa de Pampita: “No voy a volver”

Debido a las entrevistas y notas especiales que estaban preparadas para el programa de Pampita Online, Jey Mammon, que había sido convocado como panelista invitado, no pudo participar mucho. El humorista, que suele emitir su opinión sin ningún tipo de problema, no quiso abandonar el piso sin antes expresar lo que había sentido durante la tarde.

“Y Joy, cómo...”, dijo la conductora equivocándose el nombre, lo que causó que él estallara. “La que faltaba. No lo voy a twittear, lo voy a decir al aire. Que al pedo vine a este programa. ¡Al pedo! ¡Más al pedo que Jey Mammon en el programa de Pampita!”. La modelo comenzó a reírse. “¿No eras Joy de nombre?”, retrucó. “Sí, soy Joy. El que vino hoy es Joy. Jey no va a venir nunca. Está buenísimo el programa, pero me gusta más verlo desde casa”.

“Encima me retaron por hablar por teléfono. Toda una joda y viene el Ruso, el productor, y me dice 'me gustaría que vinieras todos los días'. ¡Y me lo dice en serio! Parece una joda. ¿Qué sale ahora, el dinosaurio Bernardo? Mañana salimos en PNP”, agregó Mammon. A esta altura, Pampita ya comenzaba a perder la sonrisa. “Seguimos en el cable nosotros, ahí hablás todo lo que quieras...”, le dijo. “Sigan. Yo ni me preocupo, me quedo en mi casa”.