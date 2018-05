River recibe esta noche al equipo brasileño Flamengo

Flamengo se puso a punto para enfrentar a River, este miércoles a las 21.45, en Casa Amarilla, de Boca. No es el primer rival directo de la Banda que se prepara en terreno del Xeneize. Además, el Fla ya conoce el lugar: allí estuvo antes de la final ante Independiente por la Copa Sudamericana.

El DT Barbieri tiene bajas para resolver el equipo: Diego, por suspensión, no estará ante River. Además, Juan, Réver y Geuvanio están lesionados. Otros dos jugadores Paquetá y Dourado, están al límite de amarillas y no deberían exponerse a quedar afuera de los octavos de final.

El probable equipo es éste: Diego Alves; Rodinei, Leo Duarte, Rhodolfo y René; Cuéllar; Everton Ribeiro y Lucas Paquetá; Marlos Moreno, Henrique Dourado y Vinicius Junior.

El Fla debe ganarle a River en el Monumental para ser primero en el grupo. Si empata o pierde, se clasificará como segundo.

Una joyita

El 13 de mayo del año pasado, con 16 años, debutó en la Primera del Flamengo. Dos días después, renovó su contrato con el club hasta el 2022 y se fijó una nueva cláusula de rescisión. Diez días después, el Real Madrid arregló el pago de los 45 millones de euros de dicha cláusula y se lo aseguró. Este miércoles, con 17 años, Vinicius Junior pisará el Monumental. En un fútbol tan prolífico en talentos como el brasileño, este chiquitín es el último hasta nuevo aviso.

En el Mengao desde el 2010, fue campeón y Bota de Oro con Brasil en los sudamericanos Sub 15 (en 2015) y Sub 17 (el año pasado). En su club lo llevaron de a poco, pero ya es titular y con ese status se parará contra River. Y con la confianza que le dan los cuatro goles que anotó en sus últimos siete partidos (es el segundo goleador del Brasileirao) y los 10 que ya lleva en este 2018.

Para esto, fue determinante Mauricio Barbieri, el entrenador que reemplazó a Paulo César Carpegiani y le dio alas para volar.

De muy buena relación con Neymar, muchos los comparan por la posición que ocupan en la cancha, pero Vinicius no quiere saber nada con la analogía. Ya demasiado tiene con millones de ojos puestos sobre él como para cargarlo con una situación semejante...

Hasta cuándo jugará en Flamengo es una de las principales consultas que se hacen en Río de Janeiro. Seguro hasta el parate del torneo brasileño por el Mundial (el 13 de junio), pero el objetivo es arreglar con el Real Madrid para que continúe hasta fin de año. Claro que esto está por verse: la idea de los españoles es presentarlo próximamente en el Santiago Bernabéu y ahí tomar una decisión.

Por lo pronto, los hinchas que vayan este miércoles al Monumental podrán disfrutar de un jugador llamado a ser uno de los grandes y que en el estreno del Grupo D, en el 2-2 entre Flamengo y River en febrero, vio los 90 minutos sentado en el banco.