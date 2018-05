Se habla del posible pase de Higuaín a un equipo inglés

Apenas unas horas después del final de la temporada de la Serie A y de recibir la confirmación de que integrará la lista de 23 futbolistas argentinos que participarán del Mundial de Rusia 2018, Gonzalo Higuaín ya es protagonista del mercado de pases en Europa, aunque más no sea por rumores.

Según el sitio Calciomercato, el delantero de Juventus, que en la última temporada con su club marcó 23 goles (16 en la Serie A, 5 en la Champions y 2 en Copa Italia, tiene las puertas abiertas para abandonar Turín. Su destino podría estar en Inglaterra.

De acuerdo con el medio italiano, el lunes se desarrolló una reunión entre el entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri, y dirigentes del club para empezar a diagramar el plantel para 2018/19. En ese cónclave se dispuso que si llegaba una buena oferta por el futbolista del seleccionado argentino, sería aceptada. La posible venta del Pipita, quien todavía no se incorporó a la Selección debido a que el lunes nació su primera hija, Alma, iría de la mano del arribo al heptacampeón del fútbol italiano del español Álvaro Morata, quien ya vistió la casaca bianconera entre 2014 y 2016 y que actualmente milita en Chelsea.

Justamente el equipo londinense podría ser el destino de Higuaín. Mucho más firme será la chance si finalmente Antonio Conte abandona el banco del conjunto azul y es reemplazado por Maurizio Sarri, entrenador de Napoli, quien dirigió al argentino en la temporada 2015/2016 en el club del sur de Italia. De hecho medios ingleses dan por hecha la llegada de Sarri (pese a que no confirmó su desvinculación de Napoli y también suena en el Zenit) y, a la par, fogonean el nombre del ex delantero de River y Real Madrid como refuerzo.

Más allá de que sólo compartieron un año en Napoli, el vínculo entre el futbolista y el entrenador tiene tintes paternales y de confirmarse rumores volverán a trabajar juntos.