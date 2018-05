Trump admite que es posible que no se produzca la cumbre con Kim Jong-un

Donald Trump sigue alimentando el suspenso sobre la cumbre que tiene previsto mantener con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 12 de junio. “Hay una posibilidad muy considerable de que no se consiga”, dijo el presidente de Estados Unidos a la prensa antes de reunirse con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que es el principal promotor del encuentro. No obstante, Trump insistió en que mantiene su intención de verse cara a cara con Kim, con quien hasta hace poco cruzaba insultos en Twitter. “Si no ocurre, puede que ocurra más adelante”, dijo en referencia a una posible cancelación del encuentro.

Con sus afirmaciones, Trump ha repetido, punto por punto, los argumentos que presentó a la prensa el jueves de la semana pasada, tras reunirse con el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg. Claro que en esta ocasión lo hizo frente a una de las partes interesadas -Moon, el jefe del Estado y del Gobierno de Corea del Sur- que, además, es uno de los dos líderes políticos que se ha reunido, cara a cara, con Kim. Eso dio más peso a sus argumentos. Unos argumentos que, curiosamente, los surcoreanos no parecen compartir.

Los mensajes transmitidos por Seúl durante esta visita apuntan a que la “cumbre” entre Kim Jong-un y Donald Trump tendrá lugar. El propio Kim expresó su convencimiento durante la comparecencia ante la prensa que mantuvo con Moon. Poco antes, en el avión del presidente estadounidense, el máximo asesor en materia de seguridad nacional de Moon, Chung Eui-yong, había declarado que “creemos que hay un 99,9% de posibilidades de que la cumbre entre EE. UU. y Corea del Norte se celebre como está previsto”.

Sin embargo, en la Casa Blanca, Trump dijo que ni siquiera el propio Moon sabe si tendrá otra reunión con Kim antes del 12 de junio. “Puede que se reúna o puede que no. Ahora mismo, ni él mismo sabe si va a haber un encuentro”, dijo Trump, con Moon sentado a su lado en el Despacho Oval.