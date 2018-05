Guzmán, el elegido por Sampaoli para reemplazar al lesionado Romero

El arquero Nahuel Guzmán será el reemplazante del lesionado Sergio Romero en la Copa del Mundo porque a "Chiquito" le recrudeció una lesión articular en la rodilla derecha que lo había dejado afuera del amistoso con España al cabo del primer tiempo, por lo que se convertirá en el decimoquinto debutante del seleccionado argentino en campeonatos mundiales.

Guzmán, ex Newell's Old Boys de Rosario, integrante de la mesa chica de los llamados "amigos de Lionel Messi" y parte del plantel desde la Copa América de Chile 2015 hasta la última gira del pasado marzo, pidió "no hablar" del tema cuando la prensa le consultó durante un evento solidario en Rosario, apenas un día después de enterarse de su exclusión cuando se conocía la primera lista de 23 jugadores.

Sin embargo, su colega y citado para el certamen mundialista, Wilfredo Caballero (Chelsea, de Inglaterra) contó que lo llamó "muchas veces", aunque Guzmán no le atendió el teléfono.