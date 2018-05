Valdés: "Tenemos que extender a la comunidad la conciencia de cuidar el medio ambiente”

El acto se desarrolló poco antes del mediodía en el Salón Verde de la casa de Gobierno y además del gobernador participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de la Secretaría General de la Provincia, Juan Carlos lvarez; de Educación, Susana Benítez; de Turismo, Cristian Píris; de Obras y Servicios Públicosa, Bernardo Benítez; de Seguridad, Juan José López Desimoni; el presidente de la Fundación Manos Verdes, Andrés Joaquín Steinhauser; secretarios y subsecretarios provinciales; el vice-intendente Emilio Lanari, jefes comunales de distintos puntos del interior y público en general.

El gobernador admitió que a veces pensamos que la cuestión ambiental es liviana, que no nos toca, como si no tuviera tanta importancia. Siempre la ponemos detrás de las obras públicas y las cuestiones humanas, restándole relevancia. Hoy las gestiones tanto a nivel provincial, como municipal la toman como una cuestión central, que es esencial para muestra provincia y los municipios y creo que la toma de conciencia sobre la materia es fundamental. Para que llegue a los ciudadanos no lo podemos hacer solo desde la provincia, necesitamos contar con la experiencia de esta Fundación por el trabajo excelente que ha hecho en Carlos Pellegrini por los Esteros del Iberá. Este compromiso es el primer paso que estamos llevando adelante para tomar conciencia de la preservación del medio ambiente.

En otro orden de cosas, el gobernador dijo que tienen prácticamente habilitada una línea de crédito “de aproximadamente 10 millones de dólares que tenemos que comenzar a invertir para toda la infraestructura que requiera el trabajo que estamos proyectando para tener esos 5 centros de reciclaje que estamos en carpeta a nivel provincial. Va más rápido el financiamiento de nuestros proyectos que la suscripción de nuestros convenios de medio ambiente que tenemos. Por eso vamos a invitar en poco tiempo más a suscribir en la zona Sureste y a la Noreste para que podamos seguir avanzando con rapidez. Creo que es un plan que debemos llevar adelante y seguir manteniendo como política de Estado, tanto de la provincia como de los municipios”.

Agradeció el aporte de la Fundación Manos Verdes y abogó para que los intendentes también le saquen provecho a sus integrantes porque van a estar disponibles, para que tomemos conciencia, trabajemos juntos y tengamos cada vez más un medio ambiente limpio pero con la conciencia de que tenemos que cuidarlo para las generaciones futuras también”.

Horacio Ortega

Al hacer uso de la palabra el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, gradeció lugar a los representantes de la Fundación Manos Verdes, a los representantes de los distintos municipios que estuvieron presentes en el acto y al equipo técnico.

“Es un momento trascendente en relación al plan que tiene dispuesto la Provincia, sobre el tratamiento de los residuos urbanos. El gobernador ha tomado iniciativa en este plan de trabajo que se extiende en todo el territorio dando muestra de una política de acciones específicas, que tiene que ver con la formulación de plantas de tratamiento, con la logística, y con todo lo que implica el traslado la generación de residuos y posteriormente la generación de estos para convertirlos en energía”, manifestó.

Enseguida indicó que esto obedece a las claras “la formulación de un política activa de concientización, de entender que la mejor acción es la menor generación de residuos”, A la vez que destacó “la fundación nos va a ayudar de acuerdo a su experiencia de cómo debemos formar conciencia ambientalista para trasladar a todas las generaciones”. “

“Este plan que pone en marcha el gobernador trasciende esta gestión y todos los funcionarios al darnos pautas fundamentales que como ciudadanos permitirá proteger a las generaciones que vienen”, remarcó Ortega. Para finalizar expresó “celebramos la formulación de este convenio, y seguiremos trabajando para tener una provincia que tenga las condiciones óptimas para el desarrollo de todos los correntinos”.

Convenio marco

El convenio sostiene que las partes entienden prioritaria la salud ambiental para asegurar a los ciudadanos condiciones de vida deseables y acordes a las garantías constitucionales. Mantienen estrechos vínculos de colaboración a través de sus acciones fomentan el cuidado del ambiente.

El Gobierno tendrá a su cargo proveer el espacio físico y la infraestructura necesaria para que la fundación pueda realizar su trabajo y cumplir con los objetivos.

Convenio especifico

Se convino celebrar actividades de cooperación con el fin de lograr para la Provincia y, por traslación, la región un ambiente sano.

La fundación ha presentado al Gobierno un proyecto de desarrollo e implementación de un plan de concientización, educación y gestión ambiental para un manejo integral de los recursos hacia una economía circular en la Provincia de Corrientes.-

Presidente de la Fundación Manos Verdes

Dirigiéndose a los presentes, el titular de la Fundación Manos Verdes, Andrés Steinhauser, dio cuenta inicialmente que “nuestro objetivo es crear conciencia de la problemática de todo el ambiente en general, y estamos enfocados en la temática de los residuos en este momento para lograr que todos entendamos que el residuo es una materia prima, no es basura, el residuo hay que volver a usarlo”, aclaró, refiriéndose “a lo que hoy se conoce como economía circular”, iniciativa por la cual se busca que los materiales que se encuentran en los residuos puedan reutilizarse como materias primas secundarias.

Para lograr este objetivo se trabajo en la interacción de experiencia entre Europa y América Latina, aunque también se tomó conocimiento del Sudeste Asiático donde presentan una problemática e idiosincrasia de los países latinos.

Continuando, Steinhauser sostuvo que “cada persona es responsable del cuidado del ambiente, y en este caso de los residuos, el mejor residuo es el que no se genera, lo que le sobra de lo que esta usando no termine afectando a los animales, plantas, y seres humanos”.

La Fundación Manos Verdes tiene diferentes ejes, educación ambiental, los niños son los mejores multiplicadores, trabajo dentro de los colegios se logra el mejor impacto en una sociedad, campañas de concientización y asesoramos ya acompañamos a municipios, empresas en la gestión misma.

Steinhauser agregó la posibilidad de trabajar en conjunto con las escuelas ya que se tiene la experiencia de que “los niños son los mejores multiplicadores, los trabajos dentro de los colegios logran un mejor impacto en la sociedad”.

“Hacemos un trabajo de concientización y acompañamos a las empresas con los asesoramientos y certificamos el correcto funcionamiento de municipios como de empresas”, dijo el presidente de la fundación. Para finalizar con su discurso Steinhauser agradeció el trabajo en conjunto con el gobierno de la Provincia.