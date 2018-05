“Si mataste a mi hermano, la tenés que pagar”

“No entiendo por qué esta mujer lo mató así, como un perro”. La queja es de Gabriel Orona, hermano de Oscar, quien murió el domingo luego de robar el celular de una mujer en el barrio de Balvanera.

Las versiones preliminares del incidente indican que la mujer, Cecilia Rivas, habría perseguido a Oscar y a su cómplice luego del robo, y los habría atropellado con su auto.

Oscar murió en el acto y su cómplice se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía. Ella niega haberlos atropellado.

El hermano de Oscar habló sobre el caso en el canal Telefe.

“El auto de la mujer le pegó un bombazo a la moto. Quedó totalmente destruido. Es mentira que no lo tocó. Yo manejo un colectivo y cuando me robaron no los pasé por arriba a los delincuentes”, dijo Gabriel.

“Si mi hermano te robó, te pido disculpas, porque yo soy un laburante. Pero si lo mataste a mi hermano, la tenés que pagar”, agregó.

Por otro lado, Gabriel duda de que su hermano haya cometido el robo. “Para mí esta mujer salió borracha de la noche y le pegó un bombazo a mi hermano”, dijo.

Cecilia Rivas prestó declaración y se encuentra en libertad.

Actualmente, comenzó una investigación sobre el hecho, bajo una causa caratulada como homicidio culposo.

Modelo

“Gracias a todos los que se preocuparon y ocuparon de mí. Ya estoy en casa. Fue un trágico accidente. Necesito paz y descansar. Los que vieron por los medios, aclaro que no fueron así los hechos. No voy a ir a programas a dar notas de lo sucedido por el momento hasta que mi letrado lo disponga”.

Con ese posteo en sus historias de Instagram, la modelo y bailarina de pole dance Cecilia Rivas hizo su descargo tras la muerte de un motochorro al que persiguió con su auto y atropelló. Producto del impacto, el hombre murió.

Rivas, en sus redes sociales, se presenta como promotora, bailarina y modelo. Aparece en numerosas fotos hot e incursionó en contratapas de diarios populares. Lo mismo que la mujer que la acompañaba, Roxana Susterman (39), quien dice ser “actriz, cronista y sexóloga”.

En este último rubro se ha presentado en canales de televisión para dar sus consejos.