Aseguran que el proceso de elección de autoridades partidarias del PL no está terminado y continúa sin resolución

“La gravedad del proceso de fraude que sufre el Partido Liberal aún no tiene una definición final. Así lo afirma el candidato de la lista “Por siempre liberales” Ricardo G. “Caito” Leconte. Las decisiones discrecionales de la conducción que encabezan Julián Miranda Gallino, Titito Cheme, Any Pereyra y Eduardo Hardoy no están convalidadas por la Justicia.

La Junta Electoral Partidaria, da como un hecho la unidad de dos listas para evitar el voto y consagrar así, como presidente del Comité Ejecutivo a Any Pereyra (quien con su sector pidió la intervención del Partido en 2013, nombrando a Chango Pérez en el cargo) y del Comité Capital a Eduardo Hardoy (quien siendo presidente de capital, pidió la intervención del comité y fue ungido interventor en 2011). Unidad que no es posible concretar ya que los plazos de la convocatoria han vencido y “son perentorios e improrrogables” como lo estableció el 20 de abril el Juzgado Electoral

Actualmente se tramita ante la Cámara Nacional Electoral, con sede en la ciudad de Buenos Aires, el Recurso de Queja planteado por los representantes de las listas que encabezan Ricardo “Caito” Leconte para el Comité Ejecutivo y Nieve Garay para el Comité de la Capital.

A su vez los representantes de varias listas de candidatos a comités departamentales, apelaron ante el Juez Federal Soto Dávila el rechazo de listas que este había confirmado. La semana pasada el Juez Federal concedió el Recurso de Apelación, debiendo elevarse el expediente a la Cámara Nacional Electoral. Igualmente está abierta la acción planteada ante la Junta Electoral partidaria, por irregularidades cometidas en la unificación de las listas de Any Pereyra y Marcelo Frattini para la conducción provincial.

La candidata a conducir el Comité de la Capital Nieve Garay, recordó algunas de las graves maniobras que impidieron que el domingo 13 de mayo se votara en toda la provincia, para que más de 53.000 afiliados pudieran libremente elegir sus autoridades para los próximos dos años.

Varios dirigentes que acompañaban a Leconte y Garay recordaron algunas de las maniobras fraudulentas cometidas en su contra:

Dirigentes suspendidos por el Comité Ejecutivo, que carece de facultades para hacerlo, sólo puede sancionar la Junta de Honor y Disciplina, “en audiencia pública” y lógicamente garantizando el debido proceso y el derecho elemental de defensa, cosa que no ocurrió. Con tales suspensiones los organismos carecieron de número suficiente para sesionar y fraguaron actas de convenciones y reuniones de comité ejecutivo.

Presentaron un acta de una “reunión fantasma” que nunca se realizó el 24 de marzo pasado. En el horario que menciona el acta, el local partidario estaba lleno de dirigentes que presentaban listas de candidatos pues vencía el plazo para hacerlo, y fuimos testigos que no se realizó reunión alguna.

En esa supuesta reunión aparecen suspendidos calificados dirigentes, candidatos de “Por Siempre Liberales”, y nunca les notificaron tales sanciones.

Durante dos años a esta parte, intervinieron comités a través de la mesa directiva, con sólo cuatro miembros (su quórum es de cinco).

Any fue candidata en capital por el FPV con la boleta de la Ucede y luego a diputada sin ser elegida por la convención.

Llevaron al partido a su menor caudal electoral en 161 años y dicen ser exitosos en la conducción partidaria. En verdad están degradando al Partido Liberal, a cambio de cargos para ellos. Nosotros queremos reconstruir el PL y superar los manejos fraudulentos, y que vuelva a ser el partido de los liberales, al servicio de Corrientes y la República, y no de algunos pocos que se dicen dirigentes y reciben órdenes y sueldos, de sus jefes de otros partidos”, dijeron a través de un comunicado los directivos de “Por Siempre Liberales ”.