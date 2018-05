Carreros se manifestaron por las calles en reclamo de asistencia veterinaria y mejoras

Durante la mañana de ayer un grupo de carreros de distintos barrios capitalinos, realizó una manifestación con sus vehículos de tracción a sangre por diversas calles de la ciudad, solicitando a la Municipalidad asistencia veterinaria para sus caballos y mejoras para poder realizar su actividad económica sin inconvenientes, tanto con agentes comunales como con la Policía. Durante su recorrido, interrumpieron la circulación vial sobre la avenida Artigas frente a la Dirección de Tránsito, y tras algunos altercados con la fuerza de seguridad provincial en su intento de ingresar al microcentro, lograron llegar hasta el palacio municipal donde fueron recibidos por funcionarios comunales y acordaron continuar con el diálogo en la búsqueda de una solución.

Desde la Municipalidad vienen trabajando en la realización de un censo para los carreros de toda la ciudad y en base a los datos buscar soluciones al problema de los caballos sueltos en la vía pública. En tanto, un grupo de propietarios de vehículos de tracción a sangre y equinos de la zona norte de la Capital, se oponen al relevamiento sin antes recibir algún tipo de asistencia.

Los carreros se congregaron en la zona del Hipódromo y luego marcharon hacia la Dirección de Tránsito para manifestarse contra los controles viales que se les realiza sobre sus vehículos de tracción a sangre. Posteriormente buscaron ingresar al microcentro hasta la Municipalidad, pero la Policía de Corrientes impidió el acceso, lo que generó tensos cruces.

Finalmente algunos de los manifestantes pudieron ingresar al microcentro a pie y tras llegar al palacio municipal, fueron recibidos por el secretario de Ambiente comunal, Julio Bartra.

“Nosotros nos manifestamos para pedirle a la Municipalidad asistencia veterinaria para nuestros caballos y que nos permitan trabajar tranquilos, sin tantos controles e inconvenientes. Además sólo queremos acceder al relevamiento de carros y caballos si cumplen con la asistencia y realizan algún acuerdo público, tal como el que firmaron con los proteccionistas, porque sino, no nos van a dejar trabajar tranquilos”, manifestó Verónica, referente de los carreros del barrio Sol de Mayo, en diálogo con El Litoral. “La Municipalidad quiere el censo pero nosotros necesitamos asistencia y que nos garanticen nuestro trabajo”, añadió.

Por su parte, el secretario de Ambiente municipal Julio Bartra, explicó que continuarán con el diálogo en la búsqueda de una salida del conflicto. “Se trata de un grupo minoritario que se opone al relevamiento, pero deben entender que sin el censo no vamos a tener información sobre el sector y no vamos a poder buscar soluciones a los problemas, uno de los cuales son los caballos sueltos en la vía pública. Nosotros vamos a apoyar a los carreros siempre que cumplan con las ordenanzas y nos ayuden a ordenar la actividad, por lo que vamos a seguir abiertos al diálogo”, señaló Bartra.