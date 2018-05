Destacan la Red de Emergencias y Derivaciones

La ex diputada provincial Marly Brisco, celebró ayer que el gobernador Gustavo Valdés presentara la Red de Emergencias y Derivaciones de la Provincia, que es un sistema organizado que viene a formalizar la cobertura a toda la provincia en tiempo real de la atención de pacientes en emergencias y traslados a hospitales. “Este Gobernador es el rey de la modernidad”, dijo.

Para ello se desarrolló un sistema de salud con herramientas informáticas y dotó de equipamientos para la comunicación a través de radio VHF, Internet, y vía telefónica para coordinar y modernizar las derivaciones entre hospitales en tiempo real en suelo correntino.

“Este Gobernador entendió que hay que poner la tecnología al servicio de la salud. Comprendió que se pueden hacer muchísimas cosas con la tecnología para mejorar la vida del correntino, porque sino estaremos en el abismo”.

“Con gran alegría veo que el gobernador entiende que la nueva tecnología puede simplificar los costos. Estoy contenta con este giro que le ha dado a la provincia en poco tiempo. Con esta tecnología se puede escanear a una paciente desde otro lugar, se logrará que los pacientes no deambulen por los hospitales”, analizó la ex legisladora.

“Valdés es el rey de la modernidad, espero que siga sus impulsos y no haga caso a los detractores”, agregó.

Hace 14 años la ex diputada provincial presentó un proyecto similar para optimizar el servicio de salud. En aquella oportunidad todos los directores de hospitales de la provincia y los colegios médicos participaron del lanzamiento de la iniciativa.