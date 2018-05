Dujovne recibió a economistas top para analizar la coyuntura

En su nuevo rol de coordinador económico, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, decidió ampliar el espectro de análisis y recibió a cinco de los economistas más renombrados del país para debatir sobre las políticas a implementar y recabar diversas opiniones. Hasta el Palacio de Hacienda llegaron Miguel Kiguel, director de Econviews; Miguel Bein, el principal asesor económico del ex candidato presidencial kirchnerista Daniel Scioli y ex viceministro de Economía de José Luis Machinea, en tiempos de la Alianza; Miguel Broda, director de Miguel A. M. Broda y Asociados; Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía de Roque Fernández desde 1996 a 1999, y Ricardo Arriazu, director de Ricardo H. Arriazu & Asoc.

El encuentro supone una apertura de Dujovne, luego de que el propio Mauricio Macri lo nombrara como coordinador del gabinete económico.