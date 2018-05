Guercio y la lesión de Romero: “Hay mucha gente que lo quería afuera”

“¿Qué pasó? Mala suerte. Qué va a ser…”, dice Eliana Guercio. Pero a la par de esa resignación, la ex modelo volvió ayer a lanzar sus críticas –como hizo el martes desde las redes sociales– ante quienes sembraron sospechas y “dijeron mentiras” sobre la lesión en la rodilla que dejó a su marido, Sergio Chiquito Romero, afuera del Mundial de Rusia. “Es algo menor. No tiene absolutamente nada roto”, declaró Guercio en diálogo con el programa Los ángeles de la mañana. Y aventuró que, de someterse en estas horas a la “cirugía menor” que demanda tal afección, “en 10 días” Romero estaría apto para jugar, siendo que aún restan más de tres semanas para el debut de la Selección contra Islandia. Y apuntó, entonces, a quienes “hablan de ineptos, están desinformados, no hacen bien su trabajo o tienen intereses personales”. Pero, ¿por qué lo dice? “Hay mucha gente que lo quería tener afuera -acusó-. Escuché barbaridades. Me indignó que dijeran que estaba roto, como justificando que no esté (en la Selección). Estoy cansada de que mientan impunemente”.

Tras los estudios clínicos que le realizaron esa misma tarde, el DT decidió excluir a Romero de la lista de los 23, convocando en su lugar a Nahuel Guzmán.