Los empleados de Vías Navegables prometen “morir peleando” por su fuente de trabajo

Los trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables iniciarán hoy un plan de lucha en defensa de sus puestos de trabajo. “No le será fácil al Gobierno sacarnos de acá. Vamos a morir peleando”, anunciaron. Unos 30 trabajadores quedarán en la calle desde diciembre

“Mariano Saúl, el subsecretario nacional de Vías Navegables, nos confirmó que no se renovarán los contratos que caducan en junio y en diciembre. Nos anunció que esto se cerraría en cualquier momento”, dijeron los trabajadores a un canal de cable.

“Dicen que no se hace nada, que no hay un trabajo, pero nuestra función es el dragado y balizado del río Paraná, las funciones las tiene que dar el Estado. Esto está paralizado desde 2013. Son 17 los empleados de planta permanente”, explicaron.

“Hay gente que está contratada hace 18 años, vamos a luchar, no será fácil sacarnos de acá. Vamos a morir peleando, mañana (por hoy) a las 9 nos sentaremos en el playón, no vamos a permitir el ingreso de nadie, la idea es hacer una asamblea todos los días”, detallaron.