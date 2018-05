Lourdes Sánchez atraviesa una crisis con el “Chato” Prada

“Son cosas de la vida conyugal”, explicó el Chato Prada sobre su pelea con Lourdes Sánchez. Al menos eso decía el mensaje que le envió a Andrea Taboada, y que la panelista de Los ángeles de la mañana leyó al aire y enfrente de Lourdes. La bailarina, ya incómoda, sólo atinó a asentir con la cabeza. “La reconciliación es fogosa”, intentó mediar Mariana Brey, procurando enviar un mensaje positivo. “Todavía no. No…”, descartó la conductora de El universo de Lourdes. Taboada quiso saber más: “¿No se ponen de acuerdo con la crianza de los niños?”. “No -desestimó Sánchez, quien con el productor de Marcelo Tinelli tiene un hijo pequeño, Valentín Prada-. Pasan situaciones que yo exploto y él explota, y bueno…”.

Una comprensiva Florencia de la V empezó a explicar que “con un chico en la casa es difícil, cuando los dos trabajan, cuando tenés prioridades…”. Y entonces, junto a un timorato sí, a Lourdes se le escaparon varias lágrimas. Todo esto sucedió en el programa de Angel De Brito luego de que la bailarina hiciera pública la pelea, contando que había bloqueado a su pareja de todas las redes sociales, incluso del WhatsApp. Luego, Lourdes escribió un mensaje en Instagram. “Estoy bien, sólo triste -les contó a sus seguidores- porque no me gusta pelear con mi pareja y que esté mi hijo escuchando”.