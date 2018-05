Maduro ajusta las tuercas en las fuerzas: 11 militares detenidos

El chavismo aprieta las tuercas como nunca antes en el ejército venezolano, dispuesto a no permitir protestas ni, mucho menos, rebelión que ponga en entredicho su poder casi absoluto. Once oficiales fueron encarcelados en la prisión de Ramo Verde horas después de celebrarse las elecciones presidenciales del domingo, acusados de motín, delitos contra el decoro militar y traición a la patria, según informó el Foro Penal, principal ONG en defensa de los presos políticos, que defenderá a dos de ellos.

Un tribunal militar impartió la orden contra los nueve tenientes de fragata y de navío y dos capitanes, detenidos la semana pasada, la mayoría mientras recibía un curso en la Brigada de Acciones Especiales. De esta forma, ya son 34 los uniformados encarcelados en lo que va del año, la mayoría recluidos en Ramo Verde. La gran excepción es el general retirado Miguel Rodríguez Torres, antiguo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y ex ministro de Interior de Nicolás Maduro, quien sigue con su encierro en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.

El general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa y tan estrechamente ligado a Hugo Chávez como el propio Rodríguez Torres, lo mantienen recluido en una celda del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. La semana pasada, medio centenar de presos políticos se amotinó para demandar condiciones más justas y la libertad de los que tienen órdenes judiciales a su favor.