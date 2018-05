Moria Casán no estará en el Bailando

Después de que dedicara varios minutos de su programa a criticar supuestos malos manejos y “desprolijidad ética” de parte de Marcelo Tinelli y sus productores, Moria Casán dijo que este año no estará en el Bailando y explicó los motivos. “Hay que arreglar muchas cosas de papeles. No creo que lo haga (estar en el Bailando) ni que corresponda hacerlo”, aseguró la diva. “Mi programa va a la misma hora que el de Listorti, que es como un satélite del Bailando. Entonces si a la noche, en el Bailando, me hacen preguntas que van a salir en el programa de Listorti, voy a competir contra mi propio programa”, detalló. Además, dijo que está enfocada en Incorrectas y que el Bailando le parece “vintage”. De todas formas, aseguró: “Con Tinelli está todo bien. Es una persona increíble y jamás me pelearía con él”.