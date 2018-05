Peña justificó acuerdo con el FMI y pidió “mayor velocidad” en reducción del gasto

En medio de un clima tenso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se plantó en el recinto de la Cámara de Diputados para defender el acuerdo “preventivo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y si bien consideró que “la etapa más difícil” ya fue superada, dijo que ahora el “desafío histórico” es “lograr una mayor velocidad en el camino hacia el equilibrio fiscal”.

Peña insistió en el diagnóstico de que la “situación de inestabilidad cambiaria” (que generó una corrida al dólar y pérdida de reservas) fue producto de una combinación de “factores externos e internos” que indicaban una reducción de la “confianza” en el país por parte de los inversores, e indicó que en ese contexto se tomó “la decisión preventiva de acudir al FMI”.

Aclaró que el pedido de socorro al FMI no llevará a “redefinir la política económica” ni tampoco a “reducir nuestra soberanía” sino que “simplemente” persigue la finalidad de “reducir la volatilidad” a través del acceso a préstamos a tasas menores a las que ofrece el mercado financiero, para poder “navegar en un mundo incierto”.

“Estamos convencidos de que este camino nos va a permitir tener más herramientas y más previsibilidad para terminar de cruzar ese camino del que ya hemos pasado por la etapa más difícil”, destacó Peña, que ratificó el “gradualismo” y elogió las medidas tomadas por el equipo económico para “terminar con la volatilidad” cambiaria de la semana pasada.

“Nos enfrentamos a un desafío histórico como dirigencia política y social, ya que esas herramientas como podría ser un acuerdo con el Fondo o cualquier otra circunstancia de acreedores que nos financien nuestras políticas, nos exigen un mayor esfuerzo en términos de poder construir los acuerdos necesarios para lograr una mayor velocidad en nuestro camino hacia el equilibro fiscal”, subrayó.

En ese sentido, Peña recordó que a poco de ganar las elecciones, el presidente Mauricio Macri había hecho un planteo en torno a la “necesidad de encontrar el equilibrio fiscal y romper esa cultura que tenemos los argentinos de gastar por encima de lo que tenemos”.

El pedido de ajustar el cinturón en las cuentas públicas tuvo como principales destinatarios a las provincias y los municipios, al sostener que hay un “Estado nacional que hace más de lo que debería”.

“El federalismo en muchos temas está más declamado que concretado. Entiendo que tenemos un Estado nacional que hace más que lo que debería, particularmente en la dinámica provincial y municipal, fruto de decisiones políticas que a nuestro entender no fortalecieron el federalismo sino que fortalecieron la concentración de poder aquí en Buenos Aires”, argumentó.

En cuanto a la discusión por las tarifas, Peña dijo que “hay que seguir dando la discusión en algunos temas donde evidentemente no estamos de acuerdo; encontrar consensos en materia de subsidios, tarifas y servicios públicos”.

“Se ha planteado muchas veces en el debate político, lograr un esquema tarifario más justo a nivel federal, donde los que más tienen no sean subsidiados por los que menos tienen”, esgrimió.