River igualó con Flamengo y pasó a octavos como primero del grupo

River se quedó finalmente con el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores en un mano a mano con Flamengo en el Monumental. El resultado fue un empate en 0.

Sin embargo, la mayoría de las miradas estuvieron puestas en el desempeño de Franco Armani, arquero citado para el Mundial por Jorge Sampaoli y cuyas acciones crecieron ante la lesión de Sergio Romero.

River tuvo unos primeros 10 minutos de furia. Con presión extendida, Scocco y Pratto como primeros defensores, sostuvo a Flamengo en su campo. Sin embargo, en el medio, a los 7', vio una vez más cómo Armani debió calzarse el traje de salvador ante Lucas Paquetá.

Esa acción fue un muestra de lo que llegaría después. Fla se asentó en el campo, con la preocupación que generaron sus hombres más desequilibrantes (el propio Paquetá y Vinicius, promesa que ya se aseguró el Real Madrid), le puso el freno al Millonario.

Dicho lapso coincidió con un bajón en la intensidad de River, que se movió por impulsos. Por momentos falto de precisión, de todos modos manejó mayoritariamente la pelota y fue incisivo cuando encontró las proyecciones de Saracchi. Pero no logró poner a sus hombres de punta en situación de gol. La acción más clara para el local se dio a los 42': Palacios combinó con Nacho Fernández, que cedió para Scocco, al que el remate se le fue ancho.

La segunda parte encontró a ambos conjuntos en los mismos roles. River, con afán de protagonismo, pero sin la sintonía fina para terminar de romper el partido, sobre todo en los centros. Flamengo, con postura definida de contragolpe, aunque casi sin lastimar, excepto por un remate de Enrique Dourado.

Tres oportunidades tuvieron los dirigidos por Marcelo Gallardo: al minuto de la segunda parte, una acción individual de Scocco pasó cerca. A los 12' Pratto rozó el balón en una pelota quieta y generó pánico en el área chica. Y, la más concreta, a los 34' falló el elenco brasileño en el fondo, Borré no pudo definir de primera y el Ex Newell's, en segunda instancia, provocó la reacción del arquero Diego Alves.

Con el boleto a octavos de final ya asegurado, el Millonario lideró su zona con 12 unidades, dos más que los brasileños, quienes debían ganar para pasar de ronda como primeros. A los de Marcelo Gallardo les alcanzó con esta igualdad (podrían cruzarse con Boca -avanzó como segundo del Grupo H-).

No obstante, la mayor atención estuvo concentrada en Franco Armani, a quien River no accedió a ceder antes de tiempo para sumarse a las prácticas comandadas por Jorge Sampaoli en Ezeiza. Juan Fernando Quintero, en cambio, sí obtuvo un permiso para practicar con la Selección de Colombia.

Tras la lesión de Sergio Chiquito Romero (fue desafectado y reemplazado de la lista de 23 por Nahuel Guzmán), el arquero parece competir mano a mano con Wilfredo Caballero por ser el dueño de los tres palos de Argentina; por lo que se abrió el debate de si era necesario que anoche fuera titular ante el Flamengo.

Los de Núñez llevan ahora 17 partidos sin tropiezos (11 triunfos) desde la final de la Supercopa Argentina ante Boca el pasado 14 de marzo.

El sorteo de los octavos de final de la Copa se realizará el 4 de junio.