El descenso de la temperatura activó la venta de caloventores

En consonancia con el descenso de la temperatura, se activó la demanda de caloventores y estufas en algunas tiendas de electrodoméstico de la ciudad.

Sin embargo, los comerciantes coinciden en afirmar que los niveles de comercialización son muy inferiores al de otros años. De hecho, pese al ajuste inflacionario los precios se mantuvieron estables para atraer el consumo.

En lo que respecta a precios, de acuerdo a un breve sondeo realizado en varios negocios de centro, se pudo relevar estufas desde los $395, caloventores desde $610 y calefactores de última generación a más de $6.000.

“Las consultas por productos de calefacción arrancaron el lunes, cuando el frío se hizo sentir empezaron a pensar en los calefactores y caloventores (que es lo más solicitado). Tenemos precios muy variados con aparatos y precios que se adaptan a la necesidad de cada cliente. De todas formas, esperamos que las ventas mejoren en junio junto al cobro de los sueldos”, expresó a El Litoral Augusto, gerente de una tienda de tecnología.

Aunque los precios se mantienen estables desde los negocios no descartan incrementos futuros. “Todavía no recibimos cambios en los costos, sin embargo, seguimos con muy pocas ventas. Años anteriores se sentía el movimiento en la calle, pero ahora la situación está muy difícil, si no fuera por las promociones en tarjeta la venta sería nula”, indicó Juan desde una casa de electrodoméstico.

Por lo pronto, las expectativas están puestas en los productos clásicos de cara al invierno, pero este año tienen mayores expectativas en la venta de televisores por el Mundial de fútbol.

“Tuvimos buenas ventas en el Hot Sale, ahora estamos esperando que llegue junio, porque será un mes clave para equipar los hogares para ver el mundial. Además se viene el Día del Padre, seguramente también tendremos opciones de descuentos”, indicó Alfredo desde un negocio tecnológico.

Indumentaria

Las casas de indumentaria esperaban que las temperaturas desciendan para poder ofrecer las prendas de otoño/invierno, y si bien tuvieron un mayor volumen de consultas señalan que las ventas siguen siendo muy bajas en relación a otros años.

Destacan que el consumo sólo se ve favorecido por las ofertas y promociones en contado. Por lo pronto no anticipan incrementos o ajustes, más allá de los que responden al cambio de temporada.