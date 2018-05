El Municipio y los vecinos se unieron en una comisión mixta para liberar la costa del Paso

El intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, no sólo no vetará la ordenanza que establece un plan para erradicar los cercos que impiden el acceso público en diferentes lugares de la costa, sino que además impulsó la conformación de un equipo de trabajo para que la citada norma se ejecute. Proyectan que una parte considerable de la zona ribereña se transforme en un extenso paseo identificado como “Las Palmeras”. Esta y otras propuestas surgieron en la reunión que se concretó el último miércoles en la que participó el Jefe comunal, la vice Alba Vasque, ediles, el juez de Faltas, funcionarios y un grupo de pobladores que precisamente hace tiempo están impulsando diferentes medidas destinadas a erradicar los distintos tipos de cercos u obras que restringen el acceso a distintos lugares de la costa de la Villa Turística.

“Así como días atrás destacamos la actuación del Concejo de sancionar una ordenanza para liberar la zona costera, ahora corresponde hacer lo mismo con la decisión política del Intendente de avanzar con la aplicación efectiva de esa norma. Es más, fue él quien propuso la conformación de una comisión mixta en la que estará representado tanto el Ejecutivo Municipal como los vecinos”, contó uno de los vecinos a El Litoral. En este contexto, indicó que la próxima semana se reunirán para diseñar el plan de medidas que implementarán. Sobre esto, Vasque comentó en diálogo con El Litoral que en una primera etapa “se buscará determinar cuántos propietarios hay en la costa y que el Icaa coloque los mojones para indicar dónde se ubica la línea de ribera”. Esto les permitirá identificar quiénes no cumplen con la legislación vigente “e ir a hablar con cada uno de ellos para explicarles la situación. Ojalá todos puedan acceder a retirar en forma voluntaria aquellos cercos u obras que realizaron en zonas que deben ser públicas”, indicó la viceintendenta.

En el caso de que eso no suceda, la Comuna tendrá que hacer uso de otros mecanismos habilitados por la ley a fin de exigir el cumplimiento de la ordenanza.

En este punto, Vasque acotó que “durante la campaña (electoral) fueron muchas las personas que nos expresaron que ya no podían ir a pescar con su familia en la costa porque estaba cercada en diferentes lugares”. Una situación que consideró “se debe resolver porque así como se respeta la propiedad privada, también se debe respetar que el acceso al río es público”. Si bien recién la próxima semana se delineará el plan de trabajo de la comisión mixta, en la primera reunión ya surgieron varias propuestas. Una de ellas consiste en plantar palmeras en cada uno de los lugares donde se eliminen los cercos. De esta forma, se irían formando paseos. “Inclusive para la Fiesta del Dorado esperamos ya poder contar con varios espacios liberados”, concluyó Vasque.