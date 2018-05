Goya: empleado municipal denunció apremios ilegales

Un empleado municipal de Goya denunció que fue demorado y golpeado por personal policial de esa ciudad, quien lo redujo cuando filmaba la detención de una persona en la vía pública. El denunciante de apellido Martínez hizo una denuncia pública en un programa radial local.

Señaló que el personal de apellido Molina, de la comisaría Quinta de Goya “me llevó demorado y me agredieron”, expresó y agregó que “un personal policial se enojó porque filmé en la vía pública una detención”, expresó.

“Me encerraron con delincuentes en una celda, como si fuera uno más, por nada me tomaron huellas digitales, me desnudaron y me pegaron, no tengo antecedentes, es una locura esto” contó.

Todo el hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Sarmiento y Rolón, donde Martínez, se dirigía al flotante de la Costanera, donde cumple funciones como empleado municipal precisó ayer Tn Goya.

En la ocasión “divisé que había un patrullero, hicieron bajar de una moto a un muchacho y le revisaron todo. Decidí filmar la detención sin intención de hacer nada malo. Me llamó entonces un policía y cuando me acerqué de lleno me empujó contra el patrullero y me preguntó por qué estaba filmando. Abrió la puerta trasera del acompañante y me colocaron dentro”, enfatizó.

También detalló que “me llevaron a la Comisaría Quinta, junto al otro que detuvieron, nos hicieron desnudar, y nos metieron dentro de una celda. Allí yo le pregunté por qué me trataban así y me dio un tremendo sopapo. Seguí preguntando el accionar y me decía porque estaba filmando”, habrían argumentado.

Consultado si tiene antecedentes o causa judicial pendiente, el trabajador municipal respondió con contundencia que “jamás pisé una comisaría. No tengo antecedentes, soy un laburante, además me hicieron marcar mis huellas, diciendo que iban a averiguar mis antecedentes, estuve más de dos horas en una celda con otros ladrones”, remarcó.