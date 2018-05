Independiente sacó boleto a la etapa decisiva luego de 23 años

Independiente se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, al derrotar por 2-0 a Deportivo Lara de Venezuela, en un partido correspondiente a la última fecha del Grupo G. Con este resultado, el Rojo vuelve a las etapas decisivas de la Copa después de 23 años.

Martín Benítez y Emanuel Gigliotti anotaron los goles del equipo de Ariel Holan, que terminó segundo, por detrás de Corinthians. Así, serán seis los argentinos en los octavos de final de la Copa, ya que también avanzaron Boca, River, Racing, Atlético Tucumán y Estudiantes.

Por el Grupo G, Corinthians (que perdió en la última fecha con Millonarios por 1-0) se clasificó como líder con 10 puntos (+6), seguido por el Rojo con los mismos puntos pero peor diferencia de gol (+2). Gracias al triunfo en Brasil, el equipo colombiano finalizó tercero y se clasificó a la Copa Sudamericana. Cierra la zona Deportivo Lara.

El conjunto dirigido por Ariel Holan no pudo obtener un boleto para la Libertadores 2019 a través de la Superliga (terminó empatado en puntos con Talleres de Córdoba, pero con peor diferencia de gol en la quinta colocación) y apelará al actual certamen internacional o la Copa Argentina para estar presente el año próximo.

La diferencia de jerarquía de un equipo y otro se evidenció en pocos minutos. Lara intentó plantarse de igual a igual, pero apenas unos instantes pudo dar la sensación de estar presente en el juego. En el primer tramo del partido manejó la pelota y acopló gente en ataque, aunque no inquietó a Campaña. En Independiente sobresalió el desequilibrio de Benítez por izquierda.

El segundo tiempo sirvió para que Benítez siga demostrando su categoría. Fue el jugador del partido, sin dudas. Estrelló otro pelotazo en el travesaño, casi mete otro olímpico y no paró de gambetear. A Independiente, en tanto, le sucedió lo de tantas veces en el semestre: generó mucho y concretó poco.

No padeció porque Lara es un rival flojo, pero es una cuenta pendiente la de la eficacia.

Es cierto y hay que aclararlo: a Gigliotti le anularon un gol lícito. Pero después, faltando diez minutos, el “Puma” tuvo revancha. Recuperó Benítez en la salida del equipo venezolano, tocó con Meza, y el representante del Independiente en el Mundial de Rusia, quien asistió de primera a Gigliotti y el delantero sacó un derechazo inatajable para el arquero de Lara. Después sí Holan decidió la salida de Meza, quien fue ovacionado por el público local.