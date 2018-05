Iniciaron extradición de Jaureguiberry, acusado de golpear a su ex pareja

La doctora Graciela Ferreyra, titular del Juzgado de Instrucción Nº 6, informó que ha comenzado los trámites para lograr la extradición de Jorge Horacio Jaureguiberry, quien fue hallado en Asunción, capital de la vecina República del Paraguay, por la Policía Internacional (Interpol).

El hombre está imputado por “supuesto homicidio agravado por la relación de pareja con la víctima y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa”.

Jaureguiberry golpeó y atacó a su ex pareja con un arma blanca en 2014 y pesaba sobre él una orden de detención tras cambiar de carátula la causa, que en un primer momento fue calificada como lesiones leves.

Analía Elorrieta denunció ayer la dramática situación que padece desde hace dos años, cuando fue brutalmente atacada por su ex pareja, quien ahora está prófugo de la Justicia.

Sobre cómo sucedieron los hechos, contó que llevaba 6 años de novia con Jorge Horacio Jaureguiberry. Por distintas escenas de celos enfermizos decidió cortar definitivamente la relación y desde ese momento comenzó a ser acosada, afirmó.

“Un día nos encontramos en una fiesta y él me pidió para hablar porque decía que estaba muy mal. Accedí para poder quedar en buenos términos, pero en esa charla fui brutalmente atacada. Me golpeó por todo el cuerpo y me apuñaló. Estuve varios días internada en grave estado y pude salir de eso”, relató.

Añadió que “mi ex pareja fue detenida y la excarcelaron un año después porque la carátula de la causa fue supuestas lesiones leves”, indicó.

“Luego logramos cambiar la carátula por intento de homicidio y la Justicia ordenó su detención. Lo grave es que no lo encuentran, nadie sabe dónde está”, se quejó.