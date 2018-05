Panaderías prevén un nuevo aumento del pan, mientras ya subió el precio del chipá

El precio de la harina tuvo un nuevo incremento, el tercero en lo que va del año, convirtiéndose así en uno de los productos (de la canasta básica) más sensibles al impacto inflacionario. Sumado a esto algunos molinos harineros no venden el insumo por la especulación cambiaria, lo que implica motivos suficientes para que en Corrientes los panaderos se preparen para fijar posibles aumentos en el precio del pan.

Así lo anunciaron algunos panaderos de la ciudad, quienes tras ser consultados por El Litoral adelantaron que este lunes se reunirán para rever la situación del sector y definir un potencial aumento. “Complica mantener el precio del pan porque los costos de la harina son muy inestables, los molinos todavía no definen precios y tampoco están entregando el insumo a todos los panaderos. Tenemos que ver cómo hacer frente a esta situación, podría haber un aumento pero tenemos que conversarlo. El lunes nos reuniremos a tratar estos temas en la Asociación de Panaderos de Corrientes”, adelantó a El Litoral el empresario panadero Raúl Sánchez.

Para evitar que la medida afecte el nivel de consumo, que en los últimos meses descendió en un 10%, el encarecimiento del pan sucedería de manera gradual.

De hecho, a comienzo de mayo se fijó un aumento del precio del pan y algunas panaderías o quioscos barriales, recién en esta semana modificaron los costos. “El pan llegó más caro por eso lo vendemos a $40 el kilo. Tenemos entendido que aumentará nuevamente en junio pero todavía no nos dijeron cuánto”, indicó Susana desde un drugstore.

Sobre estos temas, uno de los referentes de la Asociación de Industriales Panaderos de Corrientes, Juan Vamvakianos explicó: “Los precios van subiendo de manera gradual porque de lo contrario perderíamos nuestros clientes. Por eso en algunas panaderías cuesta $38 o en otras $40 que es el precio que sugerimos desde la asociación y que muchas lo alcanzaron recién en esta semana. De todas maneras la harina sigue subiendo, está mucho más cara que cuando empezó el año y nosotros absorbemos bastante esos costos”.

Chipá

Mientras tanto, los ingredientes esenciales para la preparación del chipá también se encarecieron en los últimos meses traspasando el aumento, también, al clásico producto regional.

El precio de los chipacitos fue disparando de manera gradual y se duplicó en relación al año pasado.

“Todos los insumos fueron aumentando, la harina la levadura, la grasa. Incluso aumentó la fécula de mandioca por lo que el chipacito fue subiendo de precio, pasó de costar $15 los 100 gramos, a $22 y ahora está a $30. Si bien los productos tuvieron subas muy fuertes, decidimos resignar algunos costos porque no podemos perder el consumidor. Preferimos resignar márgenes de ganancia para evitar perder clientes”, indicó Raúl Sánchez.

Molinos

En los últimos meses la especulación financiera repercutió directamente en las panaderías, dado que varios molinos harineros decidieron no vender sus insumos. Según indicaron esto se debe a que priorizaron dar la materia prima a la producción industrial de fideos (dado que son exportadores).

En este contexto, algunas pequeñas panaderías no cuentan con la materia prima elemental para producir el pan y por esa razón podrían paralizar su producción. La otra opción es conseguir harina de góndola o bien en pack, pero los precios también se dispararían.

Este punto también será tratado en la reunión de la Asociación de Panaderos de Corrientes, que se realizará este lunes a las 21.