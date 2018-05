Gustavo Valdés: “El valor del dólar hace más competitivos nuestros productos en el mundo"

Así lo afirmó en el marco de una entrevista que concedió a Télam, en la que, además, confirmó la intención de promover la instalación de industrias pasteras en el territorio de la provincia y reiteró su reclamo por las regalías de la represa hidroeléctrica Yacyretá que a su criterio corresponden a Corrientes.

Télam: ¿Cómo impacta en Corrientes la crisis cambiaria atravesada en las últimas semanas?

Valdés: Creo que todos tenemos que colaborar para lograr la estabilidad del país, de nada sirve que haya un Gobierno nacional que todos los días esté trabajando para enderezar el rumbo económico y que las provincias no colaboren para resolver la crisis. Nosotros vamos acompañar al Gobierno nacional en las políticas económicas.

T: ¿Cómo cree que influye el valor del dólar en la economía regional?

V: Mejora la situación porque hace nuestros productos más competitivos en el mundo.

En el mercado interno es más complejo; la Industria textil está pasando un mal momento, por la apertura de la importación. Cuando nosotros hablamos de que abrimos la economía, mejora la competencia. Nuestros productos comienzan a competir con los de afuera y eso implica tener una economía muy competitiva. Hacía mucho tiempo que no veíamos crecer a la industria en algunos aspectos. Creo que el Gobierno tiene una muy buena nota en algunos aspectos de la economía.

T: ¿Cuáles son los proyectos de su gestión para avanzar en la industrialización de la provincia?

V: Tenemos empresas interesadas e inversionistas en una industria pastera. No podemos seguir teniendo 550 mil hectáreas forestadas y no hacer un aprovechamiento de ello. Tenemos que trabajar mucho para industrializar nuestro producto. China está interesada en comprarnos toda la producción de la pastera y financiarla. Corrientes tiene la posibilidad de instalar tres industrias pasteras, que generarían 2 mil fuentes de trabajo directo. Es la primera vez que podemos hablar con un Gobierno nacional sobre decisiones importantes para nosotros, como la Mesa Forestal que ha creado el Presidente y de hablar de una ley de promoción industrial para la madera, exclusiva para nuestra zona.

T: ¿Qué opina de la situación Inflacionaria?

V: La meta del Gobierno es del 15 por ciento de inflación, pero hoy, por cierto, está por arriba. No obstante, hoy se sabe cuánto es la inflación, antes tuvo que salir un índice del precios del Congreso porque el Poder Ejecutivo mentía y no se sabía cuánto era. Hoy podemos hablar que puede haber entre un 15 y un 25 de inflación. Éste es uno de los grandes flagelos del país y creo que es la primera vez que se está tratando de bajarla con recetas a largo plazo, que sean consensuadas y puedan tener un efecto positivo.

T: ¿Cómo impacta en Corrientes el nuevo esquema de tarifas de energía eléctrica?

V: El 60 por ciento de los usuarios de Corrientes tiene tarifa social. La provincia distribuye, pero el valor de la energía le corresponde al Gobierno nacional. La energía se pagó siempre. Antes, pagaba el pueblo argentino a través de un déficit que llegaba a los 10.000 millones de dólares. Ahora, para generar más energía, si no tenés tarifa, no habrá ningún privado que decida invertir. La política energética en el anterior Gobierno fue muy mala y hoy necesitamos recuperar las tarifas.

T: ¿Qué ganó y qué perdió Corrientes con el Pacto Fiscal?

V: Mejor dicho, qué ganamos o perdemos los correntinos. Creo que nos beneficiamos todos y fomentamos la generación de empleo, porque no podemos seguir con los actuales niveles de impuestos sobre nuestra gente. El Estado adecua sus impuestos, pero tendría que tener un correlato de precios para el ciudadano porque, si seguimos cargando impuestos a las empresas, va a llegar un momento que no las vamos a tener porque vamos a tener son precios compuestos en un 60 por ciento por impuestos. Es un primer paso y hay que tener racionalidad en el gasto.

T: ¿Cómo es la relación de la Provincia con el Estado nacional?

V: Tenemos una relación madura. Por supuesto, hay veces que nos pueden ayudar, que pueden invertir y hay veces que, por más que se quiera, no se puede. Me parece que hubo un cambio en la forma de tratar los problemas de los correntinos con este gobierno nacional.

T: ¿Cómo es, a nivel provincial, la relación actual con la oposición?

V: Es muy buena; converso con todos los sectores, más allá de los intereses partidarios.

T: ¿Lo ve al Presidente Mauricio Macri reelecto?

V: Creo que el presidente Macri hoy, sin lugar a dudas, es el político más importante de la Argentina. La Argentina no tendría el prestigio internacional que tiene si no hubiéramos tenido una política de tornar razonable a la economía.

T: ¿El radicalismo está teniendo mayor protagonismo en Cambiemos?

V: Creo que sí, hoy el radicalismo tiene muy buenos dirigentes, al igual que la Coalición Cívica y el PRO. Tenemos que conversar y hacer que el país sea viable y generar riqueza para tener un país normal.

Fuente: Télam