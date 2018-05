“El valor del dólar hace más competitivos nuestros productos en el mundo”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), definió ayer al presidente Mauricio Macri como “el político más importante de la Argentina”, aseguró que toda la dirigencia debe “colaborar para la estabilidad del país” y consideró que el actual valor del dólar “mejora la situación” de la economía porque hace “más competitivos” a sus productos.

En el marco de una entrevista con Télam, Valdés confirmó la intención de promover la instalación de industrias pasteras en el territorio de la provincia y reiteró su reclamo por las regalías de la represa hidroeléctrica Yacyretá, que a su criterio corresponden a Corrientes.

Sobre el impacto en Corrientes de la crisis cambiaria, el mandatario aseguró: “Creo que todos tenemos que colaborar para lograr la estabilidad del país, de nada sirve que haya un Gobierno nacional que todos los días esté trabajando para enderezar el rumbo económico y que las provincias no colaboren para resolver la crisis. Nosotros vamos acompañar al Gobierno nacional en las políticas económicas”.

“El valor del dólar mejora la situación porque hace nuestros productos más competitivos en el mundo”, agregó.

“En el mercado interno es más complejo; la Industria textil está pasando un mal momento, por la apertura de la importación. Cuando nosotros hablamos de que abrimos la economía, mejora la competencia. Nuestros productos comienzan a competir con los de afuera y eso implica tener una economía muy competitiva. Hacía mucho tiempo que no veíamos crecer a la industria en algunos aspectos. Creo que el Gobierno tiene una muy buena nota en algunos aspectos de la economía”, detalló.

Consultado sobre los proyectos para avanzar en la industrialización de Corrientes dijo: “Tenemos empresas e inversionistas interesados en una industria pastera. No podemos seguir teniendo 550 mil hectáreas forestadas y no hacer un aprovechamiento de ello. Tenemos que trabajar mucho para industrializar nuestro producto. China está interesada en comprarnos toda la producción de la pastera y financiarla. Corrientes tiene la posibilidad de instalar tres industrias pasteras, que generarían 2 mil fuentes de trabajo directo. Es la primera vez que podemos hablar con un Gobierno nacional sobre decisiones importantes para nosotros, como la Mesa Forestal que ha creado el Presidente y de hablar de una ley de promoción industrial para la madera, exclusiva para nuestra zona”.

Consultado sobre una posible reelección del presidente Mauricio Macri, Valdés consideró: “Creo que el presidente Macri hoy, sin lugar a dudas, es el político más importante de la Argentina. La Argentina no tendría el prestigio internacional que tiene si no hubiéramos tenido una política de tornar razonable a la economía”.

“Hoy el radicalismo tiene muy buenos dirigentes, al igual que la Coalición Cívica y el PRO. Tenemos que conversar y hacer que el país sea viable y generar riqueza para tener un país normal”.