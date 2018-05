Bruno Ariel Gimenez

deportes@ellitoral.com.ar

Resistencia. Enviado especial

En el marco de la presentación del partido que Los Pumas llevarán adelante frente a Escocia el próximo 23 de junio en Resistencia, el flamante presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, reflexionó acerca de la entidad madre del deporte ovalado. También se refirió al funcionamiento de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y a la partida de algunos jugadores de Jaguares a Europa.

“Ya venía trabajando con la Unión Argentina de Rugby, así que no me resultaba nada nuevo. Hoy la UAR tiene una estructura profesional bastante importante que hemos ido construyendo, para poder acompañar nuestro plan estratégico, que sin ese soporte de profesionales hubiera sido imposible”, subrayó el flamante dirigente.

Asimismo, Rodríguez, apuntó al trabajo del correntino Carlos Barbieri, en la unión Argentina. “Tenemos una UAR sólidamente organizada, muy ordenada desde lo administrativo con el trabajo que viene haciendo desde hace años nuestro tesorero Carlos Barbieri, con la conducción de la mesa directiva, como a lo largo de todos los años. Con una estructura trabajando muy fuertemente en el crecimiento”.

Desde el 23 de marzo, Rodríguez es el presidente de la UAR. Se trata del tercer período consecutivo en que un dirigente del interior ocupa ese máximo cargo. El sanjuanino hace seis años que forma parte de la estructura del rugby nacional y también conoce la realidad de las distintas uniones del país. Es por ello que se refirió a la Urne. “La Unión de Rugby del Nordeste es realmente un ejemplo para nosotros porque es una de las pocas uniones que reúne a más de un provincia y ha demostrado una madurez dirigencial muy importante, trabajando en conjunto, no solamente en la alta competencia, sino también en el desarrollo. Esto es muy importante para nuestro país y la región; trabajando en cada uno de los rincones de Chaco y Corrientes. Y también como unión cabecera del NEA está haciendo un proceso de construcción muy bueno, acompañando y contribuyendo al crecimiento de Formosa y Misiones”, resaltó.

Migración de jugadores

Hace algunos días, el apertura tucumano, Nicolás Sánchez, comunicó que arregló condiciones con Stade de France y por lo cual, dejará de jugar en Jaguares. Rodríguez también reflexionó acerca de esta situación. “Cuando un jugador desea emigrar, son pocas las posibilidades que tenemos para contenerlo. A veces, para algunos jugadores que están en un muy buen nivel, son inalcanzables para nosotros las ofertas que reciben. No estamos en condiciones de poner en riesgo las finanzas de la UAR para pagar un salario. Dentro de eso, tratamos de tener el mejor equipo para los Jaguares”, finalizó.