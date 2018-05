Cierra la undécima fecha en el ascenso

En el estadio del Centro de Educación Física Nº 1 se completará hoy la undécima fecha del torneo Apertura para las categorías de ascenso en la capital correntina. La Primera A recién volverá a la actividad el próximo fin de semana después de la participación del seleccionado de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón en el Argentino A, que se desarrolló en Vicente López.

El programa de cotejos para hoy es el siguiente:

8.45 (C) Los Troncos - El Tanto, 10.00 (C) Juan de Vera - Hotel Haway, 11.00 (C) Olimpo - Cofradía, 12.00 (C) Hebraica - Deportivo Perú, 13.00 (C) Deportivo Sur - Acero Puro, 14.00 (C) Aplanadora - Centauro, 15.00 (C) Barrio 17 - Libertad, 16.00 (C) Submarino - Imperio y 17.00 (C) Lunes Culturales - Juniors.

Luego jugarán: 18.00 (B) Mayorista - San Benito, 19.00 (B) Islas Malvinas - Porto, 20.00 (B) Boca Unidos - Barrio San Martín, 21.00 (B) Talleres - Don Ocho, 22.00 (B) Deportivo Cichero - Jaguares y 23.00 (B) Santa Teresita - Aberturas Nordeste.