Cristiano:“Fue muy bonito estar en Madrid”

Luego de obtener su tercera Champions League consecutiva, Cristiano Ronaldo sorprendió al poner en duda su continuidad en el Real Madrid.

“Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado”, anunció el delantero, que curiosamente habló en pasado de su actual equipo, en los micrófonos de Bein Sports.

“Hemos hecho historia y ahora hay que disfrutar”, dijo el portugués nada más acabar el partido. Cristiano recogió la Copa junto a sus compañeros en un lado, como alejado del resto.

La preguntaron en Antena 3 si estaba muy serio: “Disfrutad de este momento, Zidane, el cuerpo técnico, el futuro de los jugadores no es lo importante en este momento. No tengo dudas, no es importante ahora. Luego descansar e ir con la selección. Ya veremos que va a pasar”.

“¿Quién fue el mejor marcador de esta Champions League? ¿Quién tiene más Champions, más goles?”, dijo cuando le preguntaron si estaba triste por no marcar.

"Increíble, no nos damos cuenta aún, un momento único, pocas palabras para describirlo", añadió.