Del Potro y el caso Kicker: “Es un tema sensible”

Juan Martín Del Potro es el principal tenista argentino que se presentará en el Abierto de Francia. “El polvo de ladrillo es la parte del año que más dificultades me trae, eso ya lo sabía. En Madrid, tuve partidos duros. En Roma, sentí ese pequeño desgarrito que tuve en el partido con Goffin. Y todavía me tiene en plena recuperación. Eso me hace dudar si voy a estar en plenas condiciones para jugar este torneo. Es el último torneo en tierra y después viene la gira en césped, que me da mucha ilusión. Por eso, me tomo toda la cautela necesaria para la recuperación. Voy día a día”, le contó el tandilense a La Nación.

Por otra parte y con respecto a la suspensión que sufrió su compatriota Nicolás Kicker, tras comprobarse que arregló partidos, el tandilense expresó: “Nos conocemos todos. Estuvo hasta hace poco por acá. Fue una sorpresa grande al no verlo en el cuadro principal. Pero no sé muchos detalles del tema, es algo muy sensible”.