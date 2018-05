Docentes esperan por la reapertura de las comisiones

Representantes de sindicatos docentes formalizaron ante el Gobierno provincial la reapertura de la comisión salarial y la convocatoria a la laboral. Desde la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea manifestó a El Litoral que en el acta acuerdo firmado en marzo, se establece la reanudación de las conversaciones, en caso de registrarse una mayor inflación.

“Tenemos dos cuestiones; por un lado, lo establecido en el acta de acuerdo de trabajar en comisiones laborales por la cual no tuvimos ninguna posibilidad de avanzar. Por otro, la situación económica, y pedimos con más énfasis la reapertura de la comisión”, expresó el dirigente gremial.

De acuerdo con lo indicado por el representante sindical, en el acta se contemplaba la reapertura de la comisión salarial durante el segundo semestre, en caso de que se requiera reajustar el monto de mejora salarial. Actualmente, se ha establecido un salario inicial por encima de los 16 mil pesos, a fin de año. Sin embargo, la cifra se proyectó considerando una meta de inflación del 15 por ciento, anunciado por el Gobierno nacional. Número de difícil cumplimiento con la corrida cambiaria que generó una fuerte devaluación del peso.

“Por la situación económica, se adelantaron los puntos”, expresó el titular de Acdp. No obstante, explicó que el sindicato aún no esbozó un porcentaje de aumento para el siguiente semestre, sino que deberá surgir de las conversaciones en la comisión. Aunque aclaró que “está establecido por el mismo índice inflacionario”. Se calcula que podría superar el 20 por ciento en diciembre de 2018, de continuar la tendencia actual.

El secretario general, a su vez, no desestimó la posibilidad de avanzar con un encuentro del Frente Gremial Docente, en caso de que ninguna de las partes obtenga respuesta desde el Ejecutivo provincial. “Los sindicatos estamos en contacto telefónico”, indicó.

“Tenemos que juntarnos para determinar un valor”, agregó. No obstante, la premura por un encuentro con autoridades es mayor. “Esperemos que esta semana tengamos respuestas porque hace una semana que venimos reclamando”, indicó el sindicalista.

Por otra parte, desde Acdp señalaron que no hubo reunión de la comisión laboral, pese a que se había establecido avanzar con esta modalidad de trabajo en el año.