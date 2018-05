El Estado provincial buscará invertir en telecomunicaciones y radiodifusión

La conectividad fue uno de los temas centrales de la campaña de Gustavo Valdés. La provincia buscará avanzar en este sector, como así, en la prestación de servicios audiovisuales y de radiodifusión con la creación de una empresa estatal de telecomunicaciones. El proyecto de ley tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara de Diputados.

Corrientes Telecomunicaciones Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) es la empresa que impulsa la Provincia para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, comunicación audiovisual y de tecnologías de la información. El Estado no podrá tener una participación inferior al 60 por ciento de capital social. Además, los integrantes del sector privado, podrán incorporarse mediante licitación pública, normado por la Ley N° 5.571, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial.

De esta manera, Corrientes busca incorporarse a un conjunto de ocho provincias que impulsan su propia prestación de servicios de telecomunicaciones, dada la baja inversión privada en el sector. En el país, este mapa está conformado por “Marandú Comunicaciones Sociedad del Estado”, de Misiones; “Ecom Chaco”; “Internet para Todos”, de La Rioja; “Neutics Sapem”, de Neuquén. También se incluyen “Refsa Telecomunicaciones”, de Formosa; “Aguas del Colorado Sapem”, de La Pampa; “San Luis Telecomunicaciones Sapem”, San Luis; y “Altec Telecomunicaciones y Sistemas S.E.”, de Río Negro.

En el caso de la prestataria correntina, las erogaciones se asignarán desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Coordinación y Planificación, actualmente a cargo de Horacio Ortega, quien será responsable de las gestiones para su constitución. La prestataria podrá recibir contribuciones, subsidios, legados o donaciones de personas físicas y jurídicas. El proyecto, además, autoriza al Ejecutivo a transferir la propiedad de muebles e inmuebles, los cuales estarán exentos de impuestos.

Si bien en su articulado la empresa tendrá como finalidad la prestación de servicios en el sector, en sus considerandos, el proyecto prevé que estará a cargo del “diseño, administración y la ejecución de políticas gubernamentales en telecomunicaciones, radiodifusión, comunicación audiovisual y tecnologías de la información de la Provincia de Corrientes”.

La iniciativa, a su vez, argumenta que la lógica del mercado privado no propició inversiones en provincias como Corrientes, ensanchándose la brecha digital. “Durante décadas el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país fue prácticamente delegado a empresas nacionales y/o extranjeras. El argumento que el Estado no debía inmiscuirse en cuestiones comerciales atinentes al sector privado, o que no contaba con los recursos o la experiencia para sostener políticas propias en esta materia, generó una notoria ausencia estatal permitiendo negociaciones con el patrimonio de los argentinos y generando dependencia tecnológica y política al país”, expresa.

Tras la creación de Arsat, de capital estatal nacional, se diseñó un plan federal de conectividad. En este marco, se ejecutó la extensión de más de 60 mil kilómetros de la Red Federal de Fibra Optica (Refefo), de los cuales, sólo 500 kilómetros de tendido están en territorio provincial.

Desde el Ejecutivo expresaron que el objetivo es no sólo lograr accesibilidad universal a Internet, sino también prestar mejores servicios desde el Gobierno. A esto se sumará, la posibilidad de generar empleo en el sector, con la participación de Pymes que brinda este servicio, ya que en Corrientes existen varias cooperativas dedicadas al rubro.