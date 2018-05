El marido de Ramona Armúa formalizó la denuncia por violencia obstétrica en el Llano

El marido de Ramona Analía Armúa, Daniel Molina, formalizó ayer la denuncia por violencia obstétrica en la Comisaría Quinta, luego de que un funcionario judicial se haya acercado al hospital a sugerirle que realice la misma declaración mediática ante la Policía. El hombre oriundo de Itá Ibaté relató frente al nosocomio lo que sucedió el 21 de mayo cuando su mujer luego de pedir varias veces ayuda parió en el baño del centro de salud, cayendo su niño al inodoro y teniendo un principio de asfixia, el pequeño se está recuperando, pero la mujer falleció pocas horas después.

Ante este caso, la directora del nosocomio, Silvia Bonassies, confirmó a una radio local que hay una “investigación administrativa e interna” y no descartó judicializar el caso.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud Pública, mostraron hermetismo ante el hecho. Este medio pudo saber que mañana el mismo ministro de Salud, Ricardo Cardozo, daría un informe sobre el caso.

“Hoy tampoco se acercaron a hablar conmigo autoridades del hospital. Sí se acercó un funcionario judicial quien me dijo que haga una exposición en la comisaría que está en frente, diciendo lo mismo que dije a la prensa”, contó ayer por la tarde a este medio gráfico, Molina.

El marido de la mujer fallecida, señaló que “quería que haga la denuncia y me dijo que si hay algún culpable que el mismo será sancionado”. “El fiscal estaba representando mis intereses no del hospital, me aseguró que se iba a hacer una investigación”, relató.

A la vez, respecto a su bebé internado en el área de neonatología del Llano indicó que “sigue evolucionando muy bien”. “Lo sigo acompañando, ayer a la noche (por el viernes) me dieron un lugar para dormir, estoy durmiendo en un espacio donde todavía no se estrenó”, comentó Molina quien dormía en un pasillo externo en un colchón prestado por obreros.

“Tenía un embarazo de ocho meses, era una paciente de alto riesgo (hace menos de un año tuvo una cesárea), desde el 6 de mayo estaba internada. El lunes 21 de mayo, pedí socorro porque estaba muy dolorida, vinieron los enfermeros y me dicen que los médicos ya vienen. Un médico que es cirujano dijo que estaba bien su panza, que le dolía porque se movía mucho, nunca la revisó. Al rato me dice mi mujer que quería ir al baño, cuando voy a buscar papel higiénico escucho como una explosión, había roto bolsa, me acerco y veo a mi bebé en el inodoro, llamo a pedir auxilio y una doctora lo sacó de ahí, luego llevan a mi mujer porque le tenían que hacer cesárea, ella estaba conciente”, contó Molina a este diario.

Ante este hecho, El Litoral intentó comunicarse con la directora del nosocomio quien no respondió ante los llamados, pero sí hizo declaraciones a un medio radial. Al respecto, la doctora Silvia Bonassies, dijo a Radio Dos: “Por respeto a la paciente no queremos brindar datos que no corresponden. Todo está en proceso de investigación que todavía es administrativo e interno. Se tomaron todas las previsiones del caso, pero si hubo alguna negligencia se encontrará a los responsables”.