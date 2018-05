Hallaron ahogado al joven que desapareció al salir del boliche

Los primeros indicios para esclarecer la muerte del joven de 19 años que estuvo desaparecido durante 12 días tras salir de un boliche de Arrecifes apuntan a un ahogamiento luego de caer en el río de dicha localidad bonaerense.

“Estamos esperando los resultados de la autopsia, pero todo indica que se ahogó”, dijo el secretario de Seguridad de la ciudad de Arrecifes, José María Tenorio, sobre el deceso Laureano Alarcón, a la espera de los resultados de la autopsia.

El cuerpo del joven fue encontrado en un descampado cercano al local nocturno, a orillas del río Arrecifes. Era buscado desde el 13 de mayo pasado, cuando asistió a un local bailable con sus amigos.

El funcionario relató cómo se llevó a cabo el operativo de búsqueda, en el que participaron Bomberos Voluntarios de Arrecifes junto con sus pares de las localidades de Salto, Pergamino y Sarmiento.

En el procedimiento participaron once grupos operativos que contaban con un gendarme, uno o dos policías y un bombero. “También venían dos o tres perros rastreadores por día, y a la vez teníamos colaboración de las comisarías de la jurisdicción, con el Comando Patrulla rural”, agregó en declaraciones a TN.

El secretario comentó que no sólo se buscó en el río sino que se “rastreó y ‘peinó’ toda la ciudad en busca de Laureano”, incluyendo los caminos rurales, “porque nunca hubo un testigo que dijera a ciencia cierta que se había caído al río”.

Además, precisó que en la zona donde lo encontraron “había un árbol caído en el río que impedía que saliera a la superficie” el cuerpo de Alarcón, y que “las condiciones donde comenzaron a buscar eran muy inhóspitas, porque el río estaba muy crecido y la correntada muy fuerte”.

“Los buzos no podían bajar, y si lo hacían corrían riesgo sus vidas, pero el viernes fue el día óptimo, contamos con personal de búsqueda de personas extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, son los mismos grupos que trabajaron en el caso (Santiago) Maldonado, y preparamos lo que íbamos a hacer”, añadió.

El joven, oriundo del partido bonaerense de Capitán Sarmiento, había sido visto por última vez el 13 de mayo en el partido vecino de Arrecifes, adonde había ido a bailar con amigos al boliche HardBar.