Jonatan Treise apuesta al corazón y la inteligencia

San Martín recuperó parte de su memoria de juego y el viernes en Comodoro Rivadavia venció a Gimnasia de esa ciudad 80 a 68 para empatar la eliminatoria de cuartos de final en 2 y ahora definir el pasaje a la siguiente instancia en un quinto partido en el Fortín.

Esta situación ya la vivió el conjunto correntino dado que en el cruce de octavos de final también llegó al quinto partido frente a Boca Juniors.

“La verdad es que es llamativo volver a tener una chance de cerrar la serie en casa en quinto juego, antes Boca y ahora Gimnasia Comodoro. Ambos hicieron méritos suficientes para hacernos jugar incómodos. Por suerte, en este cuarto partido volvimos a sentirnos cómodos con el ataque y en la defensa de equipo”, reconoció el base Jonatan Treise en una entrevista que publicó Basquet Plus.

Hasta el momento, durante las dos series de playoffs, San Martín perdió como local, tuvo que buscar la igualdad como visitante para después definir en el Fortín.

“La verdad es que preferiría mostrar ese temple (por lo realizado el viernes en Comodoro) de local para los momentos más críticos de los juegos de playoffs, pero hay que reconocer que el hecho de ser el equipo que más ganó de visitante en la Liga nos da un plus para poder competir en cualquier cancha que sea”, agregó el jugador misionero.

Después de concluir en el segundo lugar de la fase regular de la Liga Nacional, San Martín bajó su nivel de juego, y solamente por momentos demostró ser un equipo altamente competitivo.

“En playoffs tenés una responsabilidad distinta a los juegos de Liga, nos ha costado encontrarle el rumbo al juego en equipo en muchos momentos de partido. Y también tiene que ver el trabajo que hicieron, tanto Boca como el que viene haciendo Gimnasia”, agregó al base alterno que tiene el Rojinegro.

Al hablar sobre las virtudes que mostró San Martín en el triunfo frente a Gimnasia del último viernes, Treise señaló: “La clave estuvo en la paciencia para encontrar los caminos que nos hicieron sacar la diferencia en el tanteador y en el juego. Nos sentimos muy cómodos en el segundo tiempo, defendiendo y corriendo la cancha. Por ahí pasaron las claves de una victoria tan importante”.

El desnivel en el cuarto punto llegó en el tercer capítulo donde San Martín metió un parcial de 29 a 14 para encausar el encuentro a su vavor.

El pasaje a la semifinal se definirá esta noche cuando se dispute el quinto y decisivo cotejo entre San Martín y Gimnasia, desde las 22 en el Fortín.

“El quinto juego es un partido donde no podés negociar la entrega, el corazón y la inteligencia. Así que vamos a descansar y analizar el punto que todavía está en juego, que queremos que nos dé el paso a las semifinales de la Liga”, concluyó Treise.